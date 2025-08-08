بالاسم.. جيسوس يطلب بديلا لكريستيانو رونالدو

طلب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق النصر السعودي، من إدارة ناديه سرعة التعاقد مع لاعب جديد في خط الهجوم.

ويرغب جيسوس في تدعيم فريقه بلاعب بديل للبرتغالي كريستيانو رونالدو قائد الفريق وصاحب الـ 40 عاماً.

وأشارت تقارير صحفية إلى توصل جيسوس لاتفاق مع رونالدو على حصول الأخير على راحة خلال ربع عدد مباريات الفريق في الموسم الجديد تجنباً للإجهاد.

وأعار النصر لاعبه الكولومبي جون دوران إلى فنربخشة التركي في الموسم الجديد وهو ما يدفع جيسوس للتعاقد مع مهاجم يستطيع قيادة الخط الأمامي في غياب رونالدو.

وتضم قائمة النصر حالياً 3 مهاجمين سعوديين هم مشاري النمر ومحمد مران ومهند براح ولكن جيسوس وجه أنظار إدارة النصر إلى لاعب سعودي آخر يرغب في ضمه وهو هارون كامارا.

ويلعب كامارا صاحب الـ 27 عاماً في صفوف الشباب السعودي، ويرتبط بعقد يمتد حتى شهر يونيو المقبل.

ولعب كامارا في صفوف القادسية والاتحاد والاتفاق قبل رحيله للشباب في أغسطس 2024.

وخاض اللاعب السعودي 12 مباراة دولية بقميص الأخضر، ولعب 163 مباراة في دوري روشن وسجل 31 هدفاً.