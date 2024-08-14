أصبح عدد من لاعبي المنتخب السعودي، الناشطين بالأندية الأربعة الكبيرة في دوري روشن للمحترفين على وشك خوض تجارب احترافية جديدة في عدد من الدوريات الأوروبية في موسم 2024 ـ 2025 وذلك ضمن البرنامج السعودي لدعم اللاعبين الدوليين نحو خوض تجارب احترافية خارجية.

ووفقا لما أوردته صحيفة "الشرق الأوسط"،يسعى البرنامج المخصص لدعم لاعبي الأخضر السعودي نحو خوض تجربة احترافية مع أندية أوروبية، إلى تسهيل مهام ثمانية لاعبين في الوقت الحالي للاحتراف في عدد من الدوريات بأوروبا.

ويأتي ثنائي الاتحاد فيصل الغامدي ومروان الصحفي على رأس قائمة اللاعبين السعوديين المرشحين للاحتراف بأوروبا، حيث بات اللاعبان على وشك الانضمام إلى صفوف بريشكوت البلجيكي المملوك للأمير عبد الله بن مساعد بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

ويأتي البرنامج الخاص لاحتراف اللاعبين السعوديين بأوروباضمن خطة عمل بين وزارة الرياضة السعودية واتحاد كرة القدم؛ وذلك لاستهداف أبرز الأسماء في المنتخب السعودي الأول والمنتخب الأولمبي ومنتخب الشباب.

وفضلا عن ثنائي الاتحاد، يضم البرنامج قائمة أخرى تضم كلا من سعود عبد الحميد لاعب الهلال المرشح للانتقال لنادي روما الإيطالي في موسم 2024 ـ 2025، وفراس البريكان، مهاجم الأهلي والمنتخب السعودي الذي سيتجه للاحتراف في صفوف نادي نيميخن الهولندي.

وتشمل قائمة اللاعبين أيضا حارس مرمى نادي النصر، نواف العقيدي الذي لم يتم حتى الآن تحديد وجهته الأوروبية، فيما توجد قائمة أخرى تضم 3 لاعبين سيتم الكشف عنهم في الأيام القليلة المقبلة.