مذيع مشهور يعلن مغادرة "بي إن سبورتس" رسميًا

أعلن الليبي مهند الجالي رحيله رسميًا عن قنوات "بي إن سبورتس" بعد فترة طويلة قضاها في الاستوديوهات التحليلية للقناة الرياضية الشهيرة.

وأُحيط جدل واسع الفترة الماضية بشأن مستقبل عدد من الإعلاميين والمذيعين والمحللين في شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية قبل بداية موسم 2025 ـ 2026، حيث أشارت العديد من التقارير إلى وجود حملة تسريحات قوية لمختلف الوظائف بالقناة الشهيرة.

أخبار ذات علاقة بعضهم أعلن رسميا.. من المذيعون والمحللون الراحلون عن بي إن سبورتس؟

وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس منافسات الكثير من البطولات القارية والدولية مثل دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا وأمم أفريقيا وأمم أوروبا ومسابقات أخرى في رياضات مختلفة.

ونشر مهند الجالي بيانا مؤثرا عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، يؤكد من خلاله انتهاء مشواره رسميا مع القناة.

وقال الجالي في بيانه: "مع نهاية فصل طويل من حياتي المهنية في قناة beINSPORTS، تملؤني مشاعر لا توصف من الامتنان والحب والوفاء لهذا المكان الذي كان لي بمثابة البيت، والذي شهد خطواتي الأولى في عالم الإعلام، هنا، دخلت شابًا صغيرًا، هنا تعلمت ونضجت، وحلمت ووصلت. beINSPORTS كانت لي أكثر من مجرد قناة، كانت ملاذًا، كانت عائلتي الثانية، كانت زملاء وأصدقاء ورفقاء في رحلة إعلامية لم تكن مجرد مهنة، بل كانت حياة".

أخبار ذات علاقة هل استغنت بي إن سبورتس عن طارق ذياب؟

وأضاف: "الحديث عن مسيرتي التي بدأت هنا وامتدت على مدار سنوات طويلة يعيد لي ذكريات لا تنسى، ذكريات أعيشها بكل فخر، من قطر إلى أنحاء العالم، كنت محظوظًا بأن أكون جزءًا من هذه الإمبراطورية الإعلامية، التي قدمت لي الفرصة لأكون في قلب الأحداث الكبرى وأتابع معكم أعظم البطولات والأحداث الرياضية.. شرف لي أنني كنت على الدوام جزءًا من هذه المنظومة، لا سيما حين تمكنت من تمثيل بلدي الحبيب ليبيا في المحافل الإعلامية بين نخب الإعلام العربي والعالمي".

وتابع: "هنا أقدّم شكري وامتناني العميق لجماهير وطني الحبيب ليبيا، التي كانت لي السند والداعم الأول في كل خطوة، وللجماهير العربية الوفية التي كنت لها مخلصًا في أداء رسالتي الإعلامية بأعلى درجات المهنية والاحترام، كما كانت دائمًا مخلصة في محبتها ودعمها لي، مسيرتي لم تكن مجرد رحلة من العمل، بل كانت رحلة بناء وحفاظ على قيم أن أكون إنسانًا محترمًا، أن أكون إعلاميًا مهنيًا، أن أكون مخلصًا في كل ما أقدمه.. والحمد لله، بذلت قصارى جهدي في أن أكون نموذجًا مشرفًا لكل من يراه، ليبقي صوت ليبيا في قلوب الناس من المحيط إلى الخليج".

أخبار ذات علاقة حقيقة اعتزال المعلق حفيظ الدراجي التعليق في قنوات "بي إن سبورتس"

وأردف: "اليوم، وأنا أغادر هذا المكان الذي كان له الفضل الكبير في ما وصلنا إليه، أود أن أعبر عن شكري العميق للقناة، ولكل من كان جزءًا من هذه الرحلة. لكل زميل وزميلة، لكل من وقف بجانبي وساهم في نجاح هذه المسيرة. لكل الذين غادروا، والذين ما زالوا على رأس عملهم، وأخص بالشكر كل من أثر في مسيرتي وأعطى من وقته وجهده من أجل تقديم إعلام يليق بتطلعاتنا وآمالنا".

واختتم: "إن أكبر مكسب لي في هذه الرحلة هو محبة الناس، من المحيط إلى الخليج، هذا هو الرصيد الحقيقي الذي يبقى، دعواتكم لي بالتوفيق، وأتمنى أن تظل قناة beINSPORTS كما عهدناها، بيتًا حاضنًا للمبدعين والمتميزين، وأن يستمر نجاحها في عالم الإعلام، الشكر كل الشكر لكم من القلب".