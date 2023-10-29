أنتوني يشتبك مع جيريمي دوكو بسبب استعراض مهارته في مباراة مانشستر سيتي ويونايتد (فيديو)
اشتبك أنتوني لاعب مانشستر يونايتد مع جيريمي دوكو لاعب مانشستر سيتي، خلال مباراة الفريقين في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي شهدت فوز السيتيزين.
وكشّر مانشستر سيتي عن أنيابه، وحقق فوزًا كبيرًا 3 - صفر على مضيفه وجاره اللدود مانشستر يونايتد، يوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة العاشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وشهدت الدقيقة 90، اشتباكًا بين أنتوني وددوكو، بعد استعراض الأخير بالكرة ومراوغة أكثر من لاعب
وأبدى أنتوني غضبه من دوكو، وحاول الاشتباك معه، ولكن الأخير استمر في استفزازه ورفع إصبعه في وجهه ما دفع أنتوني للاشتباك معه.
وتم توجيه "بطاقة صفراء" لأنتوني لاعب مانشستر يونايتد بسبب سلوكه السيئ تجاه دوكو لاعب مانشستر سيتي.
وسجل إرلينغ هالاند هدفين ليقود مانشستر سيتي للفوز 3-صفر على مضيفه مانشستر يونايتد في قمة محتدمة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد.
ويحتل فريق المدرب بيب غوارديولا الفائز بثلاثية من الألقاب، الموسم الماضي، المركز الثالث برصيد 24 نقطة بعد 10 مباريات بفارق نقطتين فقط خلف توتنهام المتصدر.
وبعدما تكبد أول خسارة في آخر 4 مباريات في كل المسابقات، يتجمّد رصيد يونايتد عند 15 نقطة في المركز الثامن.