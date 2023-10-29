أنتوني يشتبك مع جيريمي دوكو بسبب استعراض مهارته في مباراة مانشستر سيتي ويونايتد (فيديو)

وكشّر مانشستر سيتي عن أنيابه، وحقق فوزًا كبيرًا 3 - صفر على مضيفه وجاره اللدود مانشستر يونايتد، يوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة العاشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت الدقيقة 90، اشتباكًا بين أنتوني وددوكو، بعد استعراض الأخير بالكرة ومراوغة أكثر من لاعب

وأبدى أنتوني غضبه من دوكو، وحاول الاشتباك معه، ولكن الأخير استمر في استفزازه ورفع إصبعه في وجهه ما دفع أنتوني للاشتباك معه.

وتم توجيه "بطاقة صفراء" لأنتوني لاعب مانشستر يونايتد بسبب سلوكه السيئ تجاه دوكو لاعب مانشستر سيتي.