نجم الاتحاد السعودي على رادار غريميو البرازيلي

أفادت تقارير صحفية أن إدارة نادي غريميو البرازيلي تستهدف التعاقد مع أحد محترفي نادي الاتحاد السعودي، لضمه بالميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقًا لِما ذكره الصحفي الرياضي فابيو فارغاس، فإن مسؤولي غريميو يستهدفون كسب خدمات البرازيلي فابينيو، لاعب نادي الاتحاد، لتعزيز صفوف الفريق بالموسم الجديد.

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وأوضح فارغاس عبر حسابه على منصة "إكس"، أن إدارة غريميو يتطلعون إلى ضم فابينيو، والذي لا يزال يرتبط مع الاتحاد بعقد حتى منتصف عام 2026.

وسبق أن ارتبط اسم فابينيو بنادي بشكتاش التركي ،الذي أبدى استعداده لتقديم عرض رسمي، للتوقيع معه هذا الصيف.

فابينيو، البالغ من العمر 31 عامًا، كان انتقل من صفوف ليفربول إلى الاتحاد في عام 2023، مقابل 46.7 مليون.

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وكان اللاعب صرح في وقت سابق، أنه سعيد بتواجده مع الاتحاد بالدوري السعودي للمحترفين، وأن تركيزه حالياً منصب على إكمال عقده مع "العميد"، ولكنه لا يستبعد أيضا فكرة العودة إلى الدوري البرازيلي.

وشارك فابينيو في 67 مباراة برفقة نادي الاتحاد في مختلف المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة.