تعرض باريس سان جيرمان إلى ضربة موجعة في الجولة الافتتاحية من الدوري الفرنسي، وذلك بإصابة نجمه البرتغالي غونسالو راموس بكسر في الكاحل خلال مباراة أمس الجمعة أمام لوهافر.

وفي المباراة الأولى من دون نجمه كيليان مبابي، عاد البي آس جي من لوهافر بالفوز (4 ـ1) ليبدأ حملة الدفاع عن لقبه بنجاح.

وسجل الكوري الجنوبي لي كانغ إين هدف المباراة الأول بعد مرور 3 دقائق فقط على البداية، بعد أن تلقى تمريرة من البرتغالي غونسالو راموس الذي لم يلعب سوى 20 دقيقة بعدما تعرض للإصابة ليحل مكانه راندال كولو مواني.

ووذكرت مصادر مقربة من البي آس جي أن غونسالو راموس أصيب بكسر على مستوى الكاحل وسيغيب عن الملعب لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا.

وقالت صحيفة "لوباريزيان" إن المهاجم البرتغالي سيخضع لعملية جراحية، قبل أن تكون عودته إلى الملاعب خلال شهر نوفمبر المقبل وفقا لما أكده الإسباني لويس إنريكي مدرب سان جيرمان للصحيفة الفرنسية.

وقدم مهاجم بنفيكا السابق 20 دقيقة رائعة وصنع الهدف الأول قبل أن يسقط على الأرض بعد تدخل عنيف من لاعب لوهافر إتيان يوتي كينكوي.

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ووفقا لصحيفة لوباريزيان، قال لويس إنريكي:"لست طبيبا ولكن أعتقد أن الأمر يبدو خطيرا جدا بالنسبة لغونسالو، لا أعرف عدد الأسابيع التي سيغيب فيها عنا، ولكنه أصيب بالتواء خطير في الكاحل. ما زلنا ننتظر تأكيدًا من الطبيب ولكن من الواضح أنه سيغيب لفترة من الوقت. "نأمل أن لا تتأخر عودته كثيرا".

وشكلت إصابة راموس ضربة حقيقية لهجوم الفريق الباريسي الذي كان ينتظر بفارغ الصبر مشاركة لاعبه بعد خروج النجم الكبير كيليان مبابي.

وتعاقد البي آس جي مع راموس (23 عاما) في 2023، مقابل 65 مليون يورو، وسجل الدولي البرتغالي 14 هدفًا في 40 مباراة بجميع المسابقات العام الماضي.