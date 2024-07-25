كشفت تقارير إعلامية أن محمد الشناوي، حارس الأهلي المصري، دخل في مفاوضات مع ناديين سعوديين للانضمام إلى أحدهما في الميركاتو الصيفي الجاري.

ويرتبط الشناوي، البالغ من العمر 35 عامًا، بعقد مع النادي الأهلي، ممتد حتى صيف 2025.

ويسعى الشناوي للرحيل عن الأهلي في الفترة الحالية في ظل المنافسة بينه وبين مصطفى شوبير، إذ طالب البعض بضرورة أن يحصل الأخير على فرصته في ظل تألقه الفترة الماضية ويجلس الشناوي على دكة البدلاء.

ووفقا لما ذكرته قناة "صدى البلد" في تقرير لها، فإن "محمد الشناوي، حارس وقائد الأهلي المصري، أمامه عرضين من الدوري السعودي من ضمك الذي يلعب في دوري روشن، ونيوم، الناشط في دوري يلو السعودي، والمنضم له حديثه زميله أحمد حجازي".

وأضاف التقرير: "خلال 72 ساعة الشناوي سيحسم موقفه من هذه العروض، والأهلي يجهز نفسه إذا قرر الحارس الاستمرار وعدم الرحيل، فالنادي سيمدد عقده مع تعديله حال تعثر انتقاله للدوري السعودي".

ويستعد الأهلي، لملاقاة نظيره المصري البورسعيدي في الجولة المقبلة من مسابقة الدوري المحلي، والتي من المقرر أن تقام، مساء الجمعة، على ملعب برج العرب.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري ولديه في رصيده 66 نقطة، بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز في 20 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين، خلف بيراميدز صاحب المركز الأول برصيد 68 مباراة جمعها من 29 لقاء.

بينما يأتي المصري البورسعيدي في المركز الثالث برصيد 52 نقطة جمعها من 30 مباراة.

وكان الأهلي حقق الفوز على المصري برباعية نظيفة في مباراة الدور الأول.