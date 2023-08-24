من هو المغربي أمين باسي منافس ميسي في نهائي كأس الولايات المتحدة؟

من هو أمين باسي؟

وأمين أمين باسي لاعب يحمل الجنسية المغربية وولد في فرنسا في نوفمبر 1997 ويبلغ من العمر 25 عاما ويحيد اللعب في خط الوسط، كما يجيد اللعب على الجناحين، ويلعب بالقدم اليمنى.

وسبق أن لعب أمين باسي في فرنسا مع نانسي وميتز ولعب بنظام الإعارة مع بارنسلي الإنجليزي.

وانتقل أمين باسي إلى هيوستن دينامو في يناير الماضي، وينتهي عقده مع الفريق الأمريكي في ديسمبر 2024.