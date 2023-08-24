من هو المغربي أمين باسي منافس ميسي في نهائي كأس الولايات المتحدة؟
سيلعب المغربي أمين باسي لاعب هيوستن دينامو أمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في نهائي كأس الولايات المتحدة.
وصعد إنتر ميامي للمباراة النهائية بعد الفوز بضربات الترجيح 5/4 على سينسيناتي عقب التعادل 3/3، في حين تغلب هيوستن دينامو 3/1 على ريال سالت ليك.
من هو أمين باسي؟
وأمين أمين باسي لاعب يحمل الجنسية المغربية وولد في فرنسا في نوفمبر 1997 ويبلغ من العمر 25 عاما ويحيد اللعب في خط الوسط، كما يجيد اللعب على الجناحين، ويلعب بالقدم اليمنى.
وسبق أن لعب أمين باسي في فرنسا مع نانسي وميتز ولعب بنظام الإعارة مع بارنسلي الإنجليزي.
وانتقل أمين باسي إلى هيوستن دينامو في يناير الماضي، وينتهي عقده مع الفريق الأمريكي في ديسمبر 2024.
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن القيمة السوقية لأمين باسي تبلغ 2.5 مليون يورو.
ولعب أمين باسي مباراة وحيدة مع منتخب المغرب تحت 20 عاما وكانت في أكتوبر 2017.
وعلى مستوى الأندية لعب أمين باسي مع نانسي 119 مباراة سجل فيها 26 هدفا وصنع 17، في حين سجل 11 هدفا وصنع هدفا في 27 مباراة مع هيوستن دينامو، وسجل هدفين وصنع 5 في 16 مباراة مع بارنسلي، أما مع الفريق الأول لميتز فلعب 10 مباريات لم يسجل فيها ولم يصنع.
ولا يملك أمين باسي أي لقب مع الأندية، وحال التتويج مع هيوستن دينامو بلقب كأس الولايات المتحدة فإنه سيكون اللقب الجماعي الأول للاعب المغربي.
وتقام مباراة هيوستن دينامو وإنتر ميامي في النهائي يوم 27 أغسطس.