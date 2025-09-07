ألمانيا تستعيد توازنها بالفوز على أيرلندا الشمالية في تصفيات كأس العالم (فيديو)

حقق المنتخب الألماني انتصاره الأول في تصفيات كأس العالم 2026 وذلك على حساب ضيفه منتخب أيرلندا الشمالية اليوم الأحد في مدينة كولن.

وبعد خسارة مدوية أمام سلوفاكيا (2 ـ 0) يوم الخميس الماضي في افتتاح منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال، نجح فريق المدرب يوليان ناغيلسمان في تخطي تلك العثرة وتحقيق أول 3 نقاط في التصفيات.

ولم ينتظر المنتخب الألماني أكثر من 7 دقائق ليتقدم سيرج غنابري بالهدف الأول بعد انفراد صريح بحارس مرمى أيرلندا الشمالية.

وفرض رفاق القائد جوشوا كيميتش سيطرتهم على مجريات اللعب لكن جل محاولاتهم اصطدمت بتماسك دفاع أيرلندا الشمالية قبل أن يرد الفعل بهجمات مرتدة وأخرى منظمة ليثمر الضغط هدف التعادل.

وفي الدقيقة 34 أدرك إيزاك برايس التعادل لأيرلندا بعدما تلقى تمريرة من جاستن دونوفي وسدد داخل مرمى ألمانيا معلنا عودة المباراة إلى نقطة البداية (1 ـ 1).

وعاد المنتخب الألماني ليتقدم من جديد بهدف ثان حمل توقيع لاعب ماينز 05، نديم عميري، الأفغاني الأصل الذي تلقى تمريرة داخل مناطق جزاء أيرلندا ليضع الكرة بسهولة في الشباك الشاغرة لتتغير النتيجة (2 ـ 1).

وفي الدقيقة 73 أحرز نجم ليفربول فلوريان فيرتز الهدف الثالث للمنتخب الألماني بطريقة رائعة بعد أن نفذ ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة استقرت فيها الكرة في الزاوية العليا اليمنى لمرمى لحارس أيرلندا.

ويملك المنتخب الألماني بعد الفوز 3 نقاط في المركز الثاني خلف منتخب سلوفاكيا الذي حقق الفوز الثاني تواليا اليوم الأحد على حساب اللكسمبورغ متذيل المجموعة بنتيجة (1 ـ 0).