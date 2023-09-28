قاض يتهم برشلونة بجريمة "الرشوة" في قضية نيغريرا
اتهم القاضي خواكين أغيري، رئيس المحكمة التحقيقية الـ1 نادي برشلونة بالرشوة في قضية نيغريرا كما ذكرت صحيفة "سبورت".
كما اتهم أيضًا القاضي جوزيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، الرؤساء السابقين لبرشلونة، بالإضافة إلى جوزيه ماريا إنريكيز نيغريرا (النائب السابق للجنة الحكا في الفترة من 1993 إلى 2018) وابنه.
ويعتبر القاضي أغيري بأن مبلغ 7.5 مليون يورو الذي دفعه برشلونة لخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا يشكل جريمة، لأن برشلونة توقف عن الدفع لنيغريرا عندما ترك منصبه كنائب لرئيس الحكام.
ويتهم القاضي بارتوميو وروسيل بالإضافة إلى آخرين بجريمة الرشوة.
وتنص جريمة الرشوة على أنه لا يمكن لأي مسؤول استلام أموال مقابل أداء واجبات عامة، ويعتبر القاضي أن نيغريرا مسؤول عن أغراض الجريمة، لأنه كان يقوم بأداء وظيفة عامة.
واعتبر أغيري أن هناك سلوكًا جنائيًّا نظرًا لأن برشلونة دفع لنيغريرا مقابل المنصب الذي شغله، حيث يشير إلى أن الدفعات تمت "استجابة للمنصب الذي شغله".
ويشير القاضي أيضًا إلى أن "الجريمة تكتمل بمجرد إجراء الدفع، بغض النظر عن ما إذا كان يتم تجسيد الفساد في التحكيم الإسباني بسبب هذه الدفعات أم لا".
ويتجنب خوان لابورتا رئيس برشلونة التحدث عن القضية لكنه، قبل خمسة أشهر، أكد أن قضية نيغريرا كانت "مؤامرة".
وأضاف: "برشلونة يعاني من حملة تشويه سمعة ضخمة بسبب اتهامات مسيئة ليس لها علاقة بالواقع".
وأضاف: "في 125 عامًا من التاريخ، كان برشلونة نموذجًا للعب النزيه داخل وخارج أرض الملعب، يريدون تدمير واحد من رموز كتالونيا، مثل نادي برشلونة".
وتابع لابورتا: "بعض الجهات القوية لا يمكنها تحمل أن النادي هو منصة للكتالونية مفتوحة على العالم، برشلونة لن يتضرَّر من هذا".