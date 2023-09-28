قاض يتهم برشلونة بجريمة "الرشوة" في قضية نيغريرا

ويتهم القاضي بارتوميو وروسيل بالإضافة إلى آخرين بجريمة الرشوة.

وتنص جريمة الرشوة على أنه لا يمكن لأي مسؤول استلام أموال مقابل أداء واجبات عامة، ويعتبر القاضي أن نيغريرا مسؤول عن أغراض الجريمة، لأنه كان يقوم بأداء وظيفة عامة.

واعتبر أغيري أن هناك سلوكًا جنائيًّا نظرًا لأن برشلونة دفع لنيغريرا مقابل المنصب الذي شغله، حيث يشير إلى أن الدفعات تمت "استجابة للمنصب الذي شغله".

ويشير القاضي أيضًا إلى أن "الجريمة تكتمل بمجرد إجراء الدفع، بغض النظر عن ما إذا كان يتم تجسيد الفساد في التحكيم الإسباني بسبب هذه الدفعات أم لا".