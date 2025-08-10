بسبب زيزو.. أول تحرك رسمي من الأهلي ضد الزمالك

تحرك النادي الأهلي، بشكل رسمي، لاتخاذ إجراء صارم ضد جماهير الزمالك، التي هتفت ضد أحمد مصطفى زيزو، وعائلته، خلال مباراة الأبيض ضد سيراميكا كليوباترا في افتتاح الدوري المصري.

وشهدت المباراة، التي فاز فيها الأبيض 0/2، هتافات من جانب جماهير الزمالك باسم "هدى"؛ ما أثار جدلاً واسعاً في أوساط الجماهير المصرية.

واعتبر البعض أن هذه الهتافات تعد إساءة لأحمد مصطفى "زيزو" نجم الفريق الأبيض السابق والمنتقل إلى الأهلي عقب نهاية عقده؛ بداعي أن زوجته اسمها هدى.

وطالبت جماهير الأهلي بضرورة عقاب جماهير الزمالك، ولكن مصادر داخل النادي الأبيض أكدت أن الجماهير كانت تهتف للفنانة هدى الإتربي التي أعلنت تشجيعها الزمالك.

أخبار ذات علاقة عرضيات خارقة وقوة مرعبة.. كيف ظهر زيزو في أول مباراة محلية مع الأهلي؟

تحرك رسمي

كشف مصدر لـ"إرم نيوز" تقديم النادي الأهلي شكوى رسمية إلى رابطة الأندية المصرية ضد جماهير الزمالك.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة، إن شكوى الأهلي بسبب سب جماهير الزمالك أحمد زيزو لاعب الفريق الأحمر.

أخبار ذات علاقة بيان حاسم من هدى الإتربي بعد إقحامها في أزمة سب جمهور الزمالك لـ"زيزو"

وتابع أن الأهلي طلب تطبيق أكبر عقوبة على جماهير الزمالك حتى يطبق الانضباط والالتزام داخل الملاعب.