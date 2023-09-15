صفقات الدوري المصري: الأهلي يكتفي بثلاثة لاعبين.. والزمالك والإسماعيلي خارج السباق
اكتفى الأهلي حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بإبرام ثلاث صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية، بجانب إعادة اثنين من اللاعبين المُعارين، وتفعيل بند شراء أحد اللاعبين المعارين.
وابتعدت ثلاثة أندية فقط عن إبرام أي صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية؛ بسبب إيقاف القيد، وهي الزمالك والإسماعيلي وإنبي.
لكن إنبي نجح في رفع إيقاف القيد في اللحظات الأخيرة ليضم لاعبا واحدا فقط.
وأغلق الاتحاد المصري لكرة القدم، مساء أمس الخميس، فترة الانتقالات الصيفية التي استمرت قرابة 45 يوما.
وضم الأهلي إمام عاشور من نادي ميتيلاند الدنمركي، والفرنسي أنتوني موديست، في صفقة انتقال مجاني، ورضا سليم من الجيش الملكي المغربي.
وعاد إلى الأهلي الثنائي المُعار صلاح محسن من سيراميكا، وكريم نيدفيد من فيوتشر، بجانب تفعيل عقد شراء خالد عبد الفتاح من سموحة، بعد انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجاري.
*بيراميدز
نجح بيراميدز في ضم ثمانية لاعبين جدد مع تفعيل شراء مصطفى فتحي لاعب الزمالك السابق من التعاون السعودي.
وتعاقد بيراميدز مع ثلاثي فيوتشر محمد رضا بوبو ومحمود مرعي ومهند لاشين، بينما ضم ثنائي الزمالك يوسف أسامة نبيه وسيف جعفر، في صفقة انتقال حر، وفيستون مايلي مهاجم يانج أفريكانز التنزاني، وأحمد ميهوب من غزل المحلة، ومحمد عادل من المقاصة.
*مودرن فيوتشر
ضم رباعي الأهلي محمد محمود ومحمد نصير وعبد الرحمن مانو ووليد مصطفى، بالإضافة إلى خالد رضا من إنبي، والمحترف الجامبي كاجالي درامي، والتعاقد مع حساني ايموران قائد منتخب بنين تحت 20 عاما على سبيل الإعارة.
* سموحة
نجح سموحة في التعاقد مع المغربي لحسن دهدوه، قادما من نادي شباب السوالم الرياضي، ومحمود وحيد قادما من الأهلي، والمغربي عبد اللطيف بن قسو، وفادي فريد من البنك الأهلي، وأحمد خالد ومصطفى ميدو من أسوان، واستعارة مصطفى البدري من الأهلي لمدة موسمين.
كما قام بتفعيل بند شراء حسام حسن من الأهلي، والاحتفاظ بخدمات محمد مغربي لموسم جديد، وإسلام جابر قادما من البنك الأهلي، واستعارة حمدي علاء لاعب وسط الزمالك لمدة موسم، وحسام هريدي لاعب النصر للتعدين، والنيجيري إيمانويل إيهيزو.
* فاركو
استطاع فاركو أن يضم سبعة لاعبين، وهم صلاح باشا مهاجم منتخب الشباب، ومحمود البدري لاعب سيراميكا، والسنغالي أبو بكر نداي، وموسى توري، والغيني محمد بانجور، وعمرو وردة، ومحمد فخري من الأهلي.
* إنبي
نجح إنبي في رفع إيقاف القيد في اللحظات الأخيرة وتعاقد مع زياد طارق لاعب الأهلي لمدة ثلاث سنوات.
* الاتحاد السكندري
نجح الاتحاد السكندري في ضم 11 لاعبا، هم أحمد الشيخ المحترف في التشيك، وعمر صلاح من سموحة، ورجب عمران وسيف تقا من سيراميكا، وعمرو صالح من وادي دجلة، وهاني الطامي من المنصورة، وإسلام أبو سليمة من المصري، ومحمود شبانة من الزمالك، وأحمد غنيم من سبورتنج، وعمر الوحش من الإسماعيلي، واستعارة أحمد ياسين من البنك الأهلي.
*المصري البورسعيدي
ضم النادي المصري 11 صفقة، هم محمود حمادة من فاركو، وباهر المحمدي من الإسماعيلي، ويوسف الجوهري من المقاولون العرب، وسمير فكري من الداخلية، وفخر الدين بن يوسف وأحمد أيمن منصور ومحمد الشامي وأحمد عيد في صفقة انتقال مجاني، وميدو جابر من سيراميكا، وأمادو جولدي المحترف في مولدوفا، والغاني ليستويل أمانكونا.
* البنك الأهلي
ضم البنك الأهلي تسعة لاعبين، منهم ستة في صفقات انتقال مجاني، وثلاثة لاعبين بالشراء من أنديتهم، وهم عبد اللطيف جريندو وحسن شاهين وأحمد مدبولي وسيرجي أكا وأيمن أشرف ومعاذ الحناوي وعلاء عطا، وجميعهم صفقات انتقال مجاني، وإبراهيم حسن من الاتحاد السكندري، وعماد فتحي من أسوان، وأحمد النادري من غزل المحلة.
* المقاولون العرب
تعاقد مع عمار حمدي على سبيل الإعارة من الأهلي، وعماد الدين بوبكر من المصري، وعمرو مرعي من إنبي، وإسلام عبد النعيم من الاتحاد السكندري، وعامر عامر من سيراميكا، والعربي بدر من الطلائع.
واستعار الثلاثي محمود وادي وعماد ميهوب وأحمد فوزي من بيراميدز.
* طلائع الجيش
تعاقد طلائع الجيش مع 12 صفقة، وضم التونسي حسام بن دقدوق مدافع الترجي التونسي، وأحمد الشيخ وحميد ماو من غزل المحلة، والغيني موسى دياورا من البنك الأهلي، ومصطفى الخواجة صانع لعب سموحة، وعمر طارق السعيد لاعب وسط الترسانة.
كما تعاقد مع النيجيري جودوين شيكا أوكوار مهاجم التعاون الليبي، واستعار يسري وحيد لاعب الترسانة.
ونجح طلائع الجيش في تحويل إعارة أحمد متعب وكريم حلاوة وكريم طارق إلى شراء نهائي، ليستمر اللاعبون في صفوف الفريق، بجانب استعارة محمد حمدي زكي من أسوان لمدة موسم ،وأخيرا عمرو طارق مدافع نادينيويورك رد بولز الأمريكي السابق.
* الداخلية
ضم الداخلية إبراهيم أيوا وعبد الرحمن رمضان ثنائي سيراميكا، في انتقال مجاني، وإيهاب سمير وعبد الرحمن عاطف "أجويرو" من غزل المحلة، وحمدي موسى من الأهلي.
وتعاقد الداخلية مع التونسي أشرف العفلي لاعب وسط النجم الساحلي لمدة موسمين، وضم على سبيل الإعارة لاعبي المصري الحارس أحمد عبد الرسول ومحمد الظريف وأحمد شداد ولؤي فهمي وأحمد عماد.
* نادي زد
يعد الفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز أكثر الأندية إبراما للصفقات، بعد أن ضم 21 لاعبا، أبرزهم شادي حسين ومصطفى سعد ميسي ومحمد أشرف وعلي لطفي من الأهلي، وديلسون كاموني مهاجم أسوان.
* بلدية المحلة
يعد ثاني أكثر الفرق التي أبرمت صفقات، بعد أن نجح الفريق العائد للدوري الممتاز في ضم 18 لاعبا، أبرزهم ثلاثي الزمالك ماجد هاني وطارق علاء وحسام أشرف، وهشام حافظ من فيوتشر، وإسلام مرزوق من زد، وأحمد العش لاعب البنك الأهلي.
* الجونة
ضم النادي أحمد مسعود حارس المصري، وأحمد محمود من الزمالك، والنيجيري جبريل شيكودي قادما من سيراميكا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، واستعارة أحمد بلحاج من سيراميكا.