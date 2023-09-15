صفقات الدوري المصري: الأهلي يكتفي بثلاثة لاعبين.. والزمالك والإسماعيلي خارج السباق

*بيراميدز

نجح بيراميدز في ضم ثمانية لاعبين جدد مع تفعيل شراء مصطفى فتحي لاعب الزمالك السابق من التعاون السعودي.

وتعاقد بيراميدز مع ثلاثي فيوتشر محمد رضا بوبو ومحمود مرعي ومهند لاشين، بينما ضم ثنائي الزمالك يوسف أسامة نبيه وسيف جعفر، في صفقة انتقال حر، وفيستون مايلي مهاجم يانج أفريكانز التنزاني، وأحمد ميهوب من غزل المحلة، ومحمد عادل من المقاصة.

*مودرن فيوتشر

ضم رباعي الأهلي محمد محمود ومحمد نصير وعبد الرحمن مانو ووليد مصطفى، بالإضافة إلى خالد رضا من إنبي، والمحترف الجامبي كاجالي درامي، والتعاقد مع حساني ايموران قائد منتخب بنين تحت 20 عاما على سبيل الإعارة.

* سموحة

نجح سموحة في التعاقد مع المغربي لحسن دهدوه، قادما من نادي شباب السوالم الرياضي، ومحمود وحيد قادما من الأهلي، والمغربي عبد اللطيف بن قسو، وفادي فريد من البنك الأهلي، وأحمد خالد ومصطفى ميدو من أسوان، واستعارة مصطفى البدري من الأهلي لمدة موسمين.

كما قام بتفعيل بند شراء حسام حسن من الأهلي، والاحتفاظ بخدمات محمد مغربي لموسم جديد، وإسلام جابر قادما من البنك الأهلي، واستعارة حمدي علاء لاعب وسط الزمالك لمدة موسم، وحسام هريدي لاعب النصر للتعدين، والنيجيري إيمانويل إيهيزو.

* فاركو

استطاع فاركو أن يضم سبعة لاعبين، وهم صلاح باشا مهاجم منتخب الشباب، ومحمود البدري لاعب سيراميكا، والسنغالي أبو بكر نداي، وموسى توري، والغيني محمد بانجور، وعمرو وردة، ومحمد فخري من الأهلي.

* إنبي

نجح إنبي في رفع إيقاف القيد في اللحظات الأخيرة وتعاقد مع زياد طارق لاعب الأهلي لمدة ثلاث سنوات.

* الاتحاد السكندري

نجح الاتحاد السكندري في ضم 11 لاعبا، هم أحمد الشيخ المحترف في التشيك، وعمر صلاح من سموحة، ورجب عمران وسيف تقا من سيراميكا، وعمرو صالح من وادي دجلة، وهاني الطامي من المنصورة، وإسلام أبو سليمة من المصري، ومحمود شبانة من الزمالك، وأحمد غنيم من سبورتنج، وعمر الوحش من الإسماعيلي، واستعارة أحمد ياسين من البنك الأهلي.

*المصري البورسعيدي

ضم النادي المصري 11 صفقة، هم محمود حمادة من فاركو، وباهر المحمدي من الإسماعيلي، ويوسف الجوهري من المقاولون العرب، وسمير فكري من الداخلية، وفخر الدين بن يوسف وأحمد أيمن منصور ومحمد الشامي وأحمد عيد في صفقة انتقال مجاني، وميدو جابر من سيراميكا، وأمادو جولدي المحترف في مولدوفا، والغاني ليستويل أمانكونا.