فضيحة مدوية.. لاعب يعترف بكسب الملايين من التلاعب بالمباريات في إنجلترا

كتب – نور الدين ميفراني

عبر لاعب كرة قدم سابق عن ندمه بعدما تحول من لاعب واعد في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى متورط في فضائح التلاعب بالنتائج وانتهى به المطاف في السجن.

واعترف مويس سوايبو، البالغ 36 عامًا، في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" بأزمة السقوط في شبكة التلاعب بالنتائج، حيث أكد أنه التقى في 2012 في فندق "مايفير" بالعاصمة لندن مع "تان سيت إينغ"، الرجل القصير والقوى زعيم أكبر شبكة للتلاعب بالنتائج في العالم.

ولم يستغرق الأمر طويلًا حيث وعده بمبلغ 20 ألف جنيه إسترليني حال خسارة المباراة القادمة أمام إيستبورن في اليوم التالي، وهو ما تم بالفعل ودخل اللاعب شبكة التلاعب في المباريات بقوة.

واعتبر مويس سوايبو، أفضل موهبة شابة في كريستال بالاس، قبل أن ينتقل لعدة أندية من بينها وينموث وبرمبلي وكيترينغ تاون ولينكولن سيتي وستون يونايتد ووايتهوك، لكن التلاعب بالمباريات دمر مسيرته الرياضية.

واعترف اللاعب بأنه بعد أول مشاركة مع الشبكة دخل بقوة لهذا العالم وحصل على مليون جنيه إسترليني في 7 مباريات فقط، وكان يتجول في وسط لندن بسيارة فيراري.

وأكد مويس سوايبو أن الجشع أعماه وكلفه غاليًا، حيث دفعه البحث عن المال للعمل مع شبكة أخرى للتلاعب بالمباريات، لكن حظه السيئ كان في انتظاره، حيث إن الشبكة الجديدة كانت مراقبة من قبل الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة.

وفي يناير 2014 تم اتهامه بالتلاعب في نتائج المباريات وحكم عليه في 2015 بالسجن 16 شهرًا، واعترف أن تجربة السجن كانت قاسية ومليئة بالعنف.

وقال سوايبو: "كل الأموال التي جاءت مع التلاعب في المباريات لم تعنِ لي شيئًا أمام رؤية ابنتي تضطر إلى دخول السجن لرؤيتي، انهمرت دموعي وقلت لنفسي: لا يمكنني أن أشعر بهذا الألم مجددًا".

والآن، في سن السادسة والثلاثين، يكرّس سوايبو حياته لشركته الاستشارية Gamechanger 360 التي أسسها عام 2023، والتي تعمل مع هيئات رياضية، مثل الفيفا واللجنة الأولمبية الدولية (IOC) لمكافحة التلاعب بالمباريات ومنع لاعبين آخرين من الوقوع في الفخ ذاته.

وشدد: "عندما تفكر في عدد لاعبي كرة القدم الذين يخشون فسخ عقودهم من الأندية أو الذين يأتون إلى إنجلترا بحثًا عن فرصة، تدرك مدى هشاشتهم أمام إغراءات التلاعب بالمباريات. علينا أن نُغيّر هذه الثقافة، بدءًا من القمة".