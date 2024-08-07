أحرز العداء المغربي سفيان البقالي الميدالية الذهبية لسباق 3000 متر موانع ضمن الألعاب الأولمبية باريس 2024، اليوم الأربعاء.

واستطاع البطل المغربي أن يهدي بلاده أول ميدالية في منافسات باريس 2024، ويحافظ على لقبه الأولمبي بعد أن كان أحرز ذهبية 3000 متر موانع في النسخة الأخيرة في طوكيو قبل ثلاث سنوات.

وحل الأمريكي كينيث روكس ثانيا ليحصل على الميدالية الفضية فيما أحرز الكيني أبراهام كيبيووت على الميدالية البرونزية.

وأصبح البقالي (28 عاما) ثالث رياضي عربي يتوج بذهبيتين في الألعاب الأولمبية بعد مواطنه العداء هشام الكروج في سباقين في نسخة أثينا 2004 والسباح التونسي أسامة الملولي في بكين 2008 ولندن 2012.