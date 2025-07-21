الأهلي السعودي ينقض على نجم مصري‎

أبدى مسؤولو الأهلي السعودي اهتماما بضم محترف مصري في صفوف نادي فنربخشة التركي لضمه إلى صفوف "الراقي" بالميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "milliyet" التركية، فإن الأهلي السعودي وضع النجم المصري عمر فايد، مدافع فنربخشة التركي، ضمن أهدافه الصيفية، لتدعيم خط دفاع الفريق بالموسم الجديد.

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وأوضحت أن اللاعب المصري، الذي لم يشارك فنربخشة في أي مباراة منذ انتقاله في موسم 2023-2024، بسبب إعارته إلى نوفي بازار وبيرشكوت، لمدة عامين، قد تلقى عرضا مفاجئا من النادي الأهلي السعودي، الذي بدأ بالفعل مفاوضاته مع الفريق التركي لضم اللاعب الشاب.

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ومن المتوقع أن يحصل فنربخشة على مبلغ يتراوح بين 5 و6 ملايين يورو مقابل بيع عقد المدافع المصري البالغ من العمر 22 عاما.

وأخطر نادي فنربخشة، لاعبه عمر فايد، بعدم الحاجة إلى خدماته، ويترقب اللاعب أيضا عرضا، للانتقال لأحد الأندية في قارة أوروبا أو الخليج.

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المدافع المصري كان أعير من فنربخشة، إلى نادي نوفي بازار الصربي لموسم 2023/2024، ثم إلى بيرشكوت البلجيكي الموسم الماضي حيث شارك عمر فايد في 36 مباراة رسمية مع كلا الناديين، ولعب خمس مباريات مع المنتخب المصري.