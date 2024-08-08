كشفت تقارير صحفية سعودية، عن حقيقة ما تردد عن فرض اللاعب البرازيلي ريتشارليسون مهاجم توتنهام الإنجليزي على النادي الأهلي السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشرت صحيفة (AS) الإسبانية تقريرًا أمس الأربعاء، قالت فيه إن المهاجم البرازيلي ريتشارليسون يقترب من مغادرة الدوري الإنجليزي الممتاز، ويحزم حقائبه متجهًا إلى المملكة العربية السعودية، وبالتحديد النادي الأهلي، مقابل مبلغ يصل إلى نحو 70 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن الداعم الرئيس لوصول ريتشارليسون صاحب الـ27 عامًا إلى الأهلي هو مايكل إيمينالو، المشرف على عملية استقطاب اللاعبين في الدوري السعودي.

وأضافت: "الأهلي يرغب في التعاقد مع أوسيمين مهاجم نابولي، إلا أن إيمينالو يفضل ريتشارليسون، ولهذا السبب تنتظر الإدارة الرياضية بالأهلي إعطاء الضوء الأخضر لتوقيع العقود الرسمية بعد الاتفاق بين إدارة الأهلي وإيمليانو".

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ولكن نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية، عن مصادر بأنه لا صحة لما يُتَدَاوَل عن فرض اللاعب البرازيلي ريتشارلسون على النادي الأهلي، ولا عن قيمة اللاعب المتداولة.

ونشرت الصحيفة تقريرًا قالت فيه إن إدارة النادي الأهلي طلبت من برنامج الاستقطاب بالرابطة، مشاركتها بأسماء اللاعبين المتاحين في سوق الانتقالات الصيفية، وأرسل البرنامج قائمة بالأسماء للنادي، والتي تضمنت وجود ريتشارلسون بقيمة متوقعة.

واختتمت: "لم يتم اختيار اللاعب أو أي اسم من القائمة من قبل النادي حتى اللحظة".

ويعد ريتشارليسون المهاجم الأساسي لتوتنهام منذ الموسم الماضي، بعدما رحل هاري كين إلى بايرن ميونخ الألماني، ولكن يبدو أنه لن يكمل مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، قال مصدر قريب من اللاعب في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز": "يوجد اهتمام كبير من جانب الأهلي السعودي للتعاقد مع ريتشارليسون خلال مدة الانتقالات الصيفية الجارية".

وأضاف: "النادي السعودي يرغب في تقديم عرض رسمي كبير لتوتنهام من أجل التعاقد مع الدولي البرازيلي".

واختتم المصدر تصريحاته قائلًا: "ريتشارليسون لا يريد مغادرة توتنهام حاليًّا، ويرغب في الاستمرار مع النادي الإنجليزي".