فاروق جعفر: أوافق على تقسيط غرامة كهربا وبيع زيزو بشرط (فيديو)
تحدث فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق والمرشح على مقعد رئاسة النادي في الانتخابات المزمع إقامتها يوم 20 أكتوبر المقبل، عن أبرز الأفكار التي تدور في ذهنه لإنقاذ النادي حال فوزه، كما تطرق للحديث عن إمكانية تقسيط غرامة محمود عبد المنعم "كهربا"، نجم الأهلي.
ومنحت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كهربا، مهلة جديدة لمدة شهرين، لسداد الغرامة الموقعة عليه لصالح الزمالك، وقدرها 2 مليون دولار، إضافة إلى فوائد التأخير، وقد يتعرض للإيقاف لمدة 6 أشهر جديدة، حال عدم السداد.
ويتنافس على مقعد الرئيس في الانتخابات المقبلة للزمالك 5 مرشحين، هم: حسين لبيب، فاروق جعفر، عمر هريدي، ميرفت السيد، وماجد الحنبلي.
وقال جعفر خلال حديثه لبرنامج "كلمة أخيرة"، مساء الأحد: "ترشحت لرئاسة نادي الزمالك لأنني أستحق الترشح، إذا لم أكن مستعدًا بشكل جيد لرئاسة النادي ولدي القدرة والجرأة على أن أكون مؤهلًا لهذا المنصب فلن أترشح لرئاسة النادي".
وأضاف: "لدي قائمة من 16 شخصًا ولن أعلن عنها الآن، كما إنني أرفض فتح باب التبرعات في حال فوزي بالانتخابات، الزمالك لا يتسول أموالًا، اسم النادي كبير، والكيان به موارد كثيرة يجب أن تستغل".
مرتضى منصور
وشدد فاروق جعفر، على نفيه التقارير التي تقول إنه مدعوم من مرتضى منصور، رئيس الزمالك السابق.
وقال فاروق جعفر: "مرتضى منصور لا يدعمني مثلما تردد، وأول قرار للمجلس السابق كان استبعادي من النادي ولم أدخله منذ عامين ونصف العام".
وأردف: "البعض يربط بين علاقتي بخالد لطيف ووجود دعم من مرتضى منصور، يجب أن يعلم الجميع أن خالد هو نجل الكابتن محمد لطيف وهو معلم الأجيال وعلاقتي به جيدة".
أزمة غرامة كهربا
كما تطرق جعفر للحديث عن أزمة غرامة "كهربا"، مؤكدًا موافقته على تقسيطها في حال فوزه في الانتخابات المقبلة.
وأوضح: "في حال الفوز في انتخابات الزمالك وتولي رئاسة الزمالك، سأوافق على تقسيط غرامة كهربا، النادي في حاجة للمال بالوقت الحالي، لذلك لا يمكن اشتراط دفع غرامة كهربا كاش وبشكل فوري، وسأحاول إيجاد حل يرضي جميع الأطراف".
وأكمل: "تقسيط غرامة كهربا أفضل حل من وجهة نظري، ومقدرش اشترط عليه أنه يدفع المبلغ كاش ممكن اللاعب يقولي إنه سيعتزل وتضيع الأموال على نادي الزمالك، ودعونا نقرب المسافات بين مجلس إدارة الناديين، ونتفاهم مع كل الأطراف والقبول بسداد المبلغ بالأقساط مع وجود ضامن لذلك، لكن فكرة الضغط على اللاعب ماذا ستفيد؟".
وشدد: "في حال نجاحي هناك شخص متخصص سيتعامل مع فريق كرة القدم، ولا أستطيع الحكم على المدير الفني إلا من خلال النتائج، لا يصح أن يتولى مسؤول إداري ملف كرة القدم، وأتمنى أن يكون حسن شحاتة مسؤولًا عن ملف كرة القدم في النادي، فهو شخص منتج ومميز، وهرم من أهرامات مصر ورمز لنادي الزمالك".
بيع "زيزو"
وبسؤاله عن سر وجود عقود مبالغ فيها بأرقام كبيرة للاعبين في نادي الزمالك، وإمكانية بيع أحمد سيد "زيزو"، أوضح جعفر: "كان هناك ظروف خلال تواجدي مع مجلس الزمالك السابق، وهناك عقود بالفعل مبالغ فيها، ولكن كان هناك ضغوط علينا وثمة ظروف. وهل اللاعب يرحل أو تجدد له خصوصا أن القيد موقوف ولا يمكن تمشي لاعب لا يوجد بديل له، ولو مثلا وجدت بديلا لزيزو قريبا من إمكاناته سأفكر في بيعه، ولكني لست صاحب القرار في هذا الأمر، الموضوع في النهاية يعود للمدير الفني فهو صاحب القرار الأخير".