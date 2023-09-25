فاروق جعفر: أوافق على تقسيط غرامة كهربا وبيع زيزو بشرط (فيديو)

تحدث فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق والمرشح على مقعد رئاسة النادي في الانتخابات المزمع إقامتها يوم 20 أكتوبر المقبل، عن أبرز الأفكار التي تدور في ذهنه لإنقاذ النادي حال فوزه، كما تطرق للحديث عن إمكانية تقسيط غرامة محمود عبد المنعم "كهربا"، نجم الأهلي.

ومنحت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كهربا، مهلة جديدة لمدة شهرين، لسداد الغرامة الموقعة عليه لصالح الزمالك، وقدرها 2 مليون دولار، إضافة إلى فوائد التأخير، وقد يتعرض للإيقاف لمدة 6 أشهر جديدة، حال عدم السداد.