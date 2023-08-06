تقرير: عبد الرزاق حمد الله تقدم بطلب لإدارة الاتحاد برغبته في الرحيل عن الفريق

كشفت تقارير صحفية أن المغربي عبد الرزاق حمدالله، نجم نادي الاتحاد السعودي، تقدم بطلب لإدارة ناديه برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق في الميركاتو الحالي، في ظل إمكانية عدم مشاركته بشكل أساسي في الموسم الجديد.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، اليوم السبت، إن "حمد الله طلب من إدارة النادي الانتقال لفريق آخر رغبة منه في مغادرة الفريق"، علماً بأن عقده يمتد مع حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين حتى 2025.

وأشارت الصحيفة إلى تصريحات المدرب نونو سانتو عقب مواجهة الهلال في البطولة العربية، والتي قال فيها إن "موضوع حمد الله شأن داخلي سنعمل على حله مع النادي ومع الأشخاص الأمناء، سيبقى في الاتحاد من يريد البقاء، لم أستبعده للإصابة حيث إنه سليم ولا يوجد لديه أية إصابة"، حيث بدا أنه يلمح لرغبة النجم المغربي في الرحيل.