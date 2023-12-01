كيف رد رونالدو على جماهير الهلال بعد هتافها باسم ميسي؟ (فيديو)
رد البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي على جماهير فريق الهلال بشكل مثير، عندما هتفت لصالح الأرجنتيني ليونيل ميسي.
ودائمًا ما يتجدد الجدل حول من الأفضل بين ميسي ورونالدو، إذ توج النجم ليونيل ميسي لاعب منتخب الأرجنتين وإنتر ميامي الأمريكي بالكرة الذهبية للمرة الثامنة في تاريخه، ليحطم رقمه القياسي السابق بتحقيقها 7 مرات.
ولا يقترب من رصيد ميسي على مدار تاريخ "الكرة الذهبية" سوى اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف النصر السعودي، الذي توج بها 5 مرات سابقة.
ومع نهاية الشوط الأول من مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي، اليوم الجمعة، قامت جماهير الهلال بالهتاف لصالح ميسي أثناء خروج رونالدو من الملعب.
وقام رونالدو بالرد على هذا الهتاف بإرسال قبلات إلى الجماهير مع ضحكة على وجهه.
ويلعب الهلال ضد النصر، اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة 15 من دوري روشن للمحترفين.
ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 38 نقطة، فيما يأتي النصر وصيفاً بـ 34 نقطة.
يعيش الفريقان حالة فنية جيدة بعد بلوغ كل منهما دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، وتصدر كل فريق لمجموعته في دور المجموعات برصيد 13 نقطة.