كيف رد رونالدو على جماهير الهلال بعد هتافها باسم ميسي؟ (فيديو)

ودائمًا ما يتجدد الجدل حول من الأفضل بين ميسي ورونالدو، إذ توج النجم ليونيل ميسي لاعب منتخب الأرجنتين وإنتر ميامي الأمريكي بالكرة الذهبية للمرة الثامنة في تاريخه، ليحطم رقمه القياسي السابق بتحقيقها 7 مرات.

ولا يقترب من رصيد ميسي على مدار تاريخ "الكرة الذهبية" سوى اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف النصر السعودي، الذي توج بها 5 مرات سابقة.

ومع نهاية الشوط الأول من مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي، اليوم الجمعة، قامت جماهير الهلال بالهتاف لصالح ميسي أثناء خروج رونالدو من الملعب.

وقام رونالدو بالرد على هذا الهتاف بإرسال قبلات إلى الجماهير مع ضحكة على وجهه.