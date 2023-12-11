مكتوميناي: لاعبو مانشستر يونايتد يدعمون تين هاغ بشكل كامل
مع ارتباط آمال مانشستر يونايتد الضعيفة بالاستمرار في دوري أبطال أوروبا بالفوز على بايرن ميونخ، غدا الثلاثاء، فإن الخسارة قبل أيام قليلة أمام بورنموث لا تبعث على الثقة في قدرة الفريق على القيام بذلك.
ومع ذلك، على الرغم من أن فريق المدرب إيريك تين هاغ يتأرجح ما بين نتيجة سيئة وأخرى مع تلقيه 11 خسارة في 23 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، إلا أن لاعب خط الوسط سكوت مكتوميناي يقول، إن اللاعبين يدعمون بشكل كامل المدرب الهولندي المحاصر.
واعترف مكتوميناي أيضا أن هذا لم يكن هو الحال دوما مع بعض أسلاف تين هاغ مشيرا إلى أن الوضع كان سامًّا في بعض الأحيان في فترات سابقة.
وقال للصحفيين، اليوم الإثنين: "إنها مسؤولية اللاعبين أولا وقبل كل شيء، وهم يعرفون ذلك جيدا".
وأضاف: "الأمر لا يقتصر على ما حدث مع بعض المدربين الآخرين حيث كانت الأجواء سيئة بعض الشيء في بعض الأحيان".
وتابع "اللاعبون يدعمون المدرب بقوة وهذا هو الوضع تماما ويحسم كافة الأمور، لدينا أيضا طاقم تدريبي رائع".
وأدت تقارير إعلامية غير مؤكدة عن وجود انقسامات في غرفة الملابس إلى حظر أربع مؤسسات إعلامية من حضور المؤتمر الصحفي لتين هاغ قبل مباراة تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع الماضي، ولم تساعد الخسارة بنتيجة 0/3 أمام الضيف بورنموث كثيرا في تهدئة حالة الاضطراب في أولد ترافورد.
وقال مكتوميناي: "يمكن للناس أن تدخل في حالة من التوهان وينجرفوا فيما يفكر فيه اللاعبون وما يقولونه خلف الأبواب المغلقة، لكننا نريد فقط أن نقدم أداء جيدا للنادي والأمر كذلك بهذه البساطة".
ويجب على مانشستر يونايتد الفوز على بايرن ميونخ متصدر المجموعة الأولى ويأمل أن تنتهي المباراة الأخرى بين غلطة سراي وكوبنهاغن بالتعادل إذا أراد التأهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.
وهذا ليس بالأمر الهيّن، على الرغم من أن هذه هي طبيعة أداء مانشستر يونايتد التي لا يمكن التنبؤ بها إلى حدٍّ كبير، إلا أن الفوز على بايرن ميونخ ليس مستبعدا.
وسيعتمد الأمر فقط على الشكل الذي سيظهر عليه يونايتد، سواء الذي تفوق به على تشيلسي الأسبوع الماضي أو الذي قدم أداء مخزيا أمام بورنموث.
وقال تين هاغ للصحفيين: "لا أفكر أبدا في السيناريوهات السلبية، نحن نفكر بشكل إيجابي".
وأضاف "علينا الفوز للبقاء في أوروبا، الأمر كله يتعلق بذلك، أظهرنا في الأسابيع الأخيرة أنه عندما نكون في أفضل حالاتنا، يمكننا القيام بذلك".
وافتتح مانشستر يونايتد مشواره في المجموعة الأولى بالخسارة 3/4 أمام بايرن ميونخ، تلتها الخسارة 2/3 على أرضه أمام غلطة سراي بعد أن تقدم مانشستر يونايتد مرتين.
وكان الفريق متقدما أيضا 0/2 خارج ملعبه أمام غلطة سراي في مباراته قبل الأخيرة بالمجموعة، لكن الأمر انتهى به للتعادل 3/3.
وقال مكتوميناي: "أداء الفريق لا يتسم بالاتساق، كما لم يتسم بالسذاجة أيضا، تحدثنا مع الجهاز الفني حول هذا الأمر، كمجموعة علينا أن نجتمع معا ونصل للإجابات بشأن هذا الأمر، الهدف الوصول للاتساق والتوازن".
ويواجه مانشستر يونايتد أسبوعا حاسما حيث سيلعب على أرضه أمام بايرن ميونخ، سيعقبها توجهه للقاء ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويبدو أن تين هاغ يحظى بدعم جماهير مانشستر يونايتد في الوقت الحالي على الأقل.
وقال: "يحدوني الأمل أن يتحد المشجعون معنا، منذ أن أتيت إلى هنا، شعرت دوما بوجود رابط قوي بين الفريق والجماهير، حتى عندما نواجه انتكاسات كبيرة".
وختم المدرب الهولندي: "لكن علينا أن نتحمل المسؤولية ونحمِّسهم".