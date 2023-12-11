مكتوميناي: لاعبو مانشستر يونايتد يدعمون تين هاغ بشكل كامل

مع ارتباط آمال مانشستر يونايتد الضعيفة بالاستمرار في دوري أبطال أوروبا بالفوز على بايرن ميونخ، غدا الثلاثاء، فإن الخسارة قبل أيام قليلة أمام بورنموث لا تبعث على الثقة في قدرة الفريق على القيام بذلك.

ومع ذلك، على الرغم من أن فريق المدرب إيريك تين هاغ يتأرجح ما بين نتيجة سيئة وأخرى مع تلقيه 11 خسارة في 23 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، إلا أن لاعب خط الوسط سكوت مكتوميناي يقول، إن اللاعبين يدعمون بشكل كامل المدرب الهولندي المحاصر.

واعترف مكتوميناي أيضا أن هذا لم يكن هو الحال دوما مع بعض أسلاف تين هاغ مشيرا إلى أن الوضع كان سامًّا في بعض الأحيان في فترات سابقة.