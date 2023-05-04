بايرن ميونخ يؤجل اجتماعه المهم للتركيز على الدوري الألماني

يريد بايرن ميونخ تجنب أي إلهاء محتمل لإنقاذ موسم محبط بالاحتفاظ بلقب الدوري الألماني على الأقل، لذا قرر تأجيل اجتماع طال انتظاره لمجلس الإدارة إلى ما بعد نهاية الموسم.

وكان الفريق البافاري ينافس في ثلاث جبهات حتى أواخر مارس/ آذار، حين أقيل المدرب جوليان ناغلزمان، بينما يبقى لقب الدوري أمله الوحيد حاليا.

وعقب خروج صادم من كأس ألمانيا بخسارة على أرضه من فرايبورغ ودع بايرن ميونخ دوري أبطال أوروبا على يد مانشستر سيتي من دور الثمانية.

وبعدها فقد صدارة الدوري لصالح بروسيا دورتموند قبل أن يستردها الأسبوع الماضي، بفوز على هيرتا برلين، مستغلا تعادل غريمه مع بوخوم.