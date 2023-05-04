بايرن ميونخ يؤجل اجتماعه المهم للتركيز على الدوري الألماني
يريد بايرن ميونخ تجنب أي إلهاء محتمل لإنقاذ موسم محبط بالاحتفاظ بلقب الدوري الألماني على الأقل، لذا قرر تأجيل اجتماع طال انتظاره لمجلس الإدارة إلى ما بعد نهاية الموسم.
وكان الفريق البافاري ينافس في ثلاث جبهات حتى أواخر مارس/ آذار، حين أقيل المدرب جوليان ناغلزمان، بينما يبقى لقب الدوري أمله الوحيد حاليا.
وعقب خروج صادم من كأس ألمانيا بخسارة على أرضه من فرايبورغ ودع بايرن ميونخ دوري أبطال أوروبا على يد مانشستر سيتي من دور الثمانية.
وبعدها فقد صدارة الدوري لصالح بروسيا دورتموند قبل أن يستردها الأسبوع الماضي، بفوز على هيرتا برلين، مستغلا تعادل غريمه مع بوخوم.
ويتقدم بايرن ميونخ بنقطة واحدة الآن على بروسيا دورتموند.
ومع تبقي أربع مباريات يحل بايرن ميونخ ضيفا على فيردر بريمن صاحب المركز الـ12 بعد غد السبت، وأعلن النادي هذا الأسبوع أنه سيؤجل اجتماع مجلس الإدارة من 22 مايو/ آيار حتى بعد نهاية الموسم.
ومن المنتظر أن يناقش مسؤولو بايرن ميونخ النتائج المتواضعة للفريق والقرارات الصادرة في الأشهر الأخيرة من الرئيس التنفيذي أوليفر كان والمدير الرياضي حسن صالح حميديتش، ومنها إقالة ناغلزمان التي واجهت انتقادات شديدة من الجماهير.
وذكر النادي في بيان "تحدد موعد جديد لاجتماع مجلس الإدارة في 30 مايو بعد مباراة نهاية الموسم أمام كولن (27 مايو) ليتمكن النادي من التركيز في الجانب الرياضي بمرحلة الحسم بالبطولة".
وعجز بايرن ميونخ عن الإقناع تحت قيادة المدرب توماس توخيل وحقق فوزا واحدا في آخر ثلاث مباريات بالدوري.
وظهر نبأ سار خارج الملعب بتعافي الحارس مانويل نوير بعد كسر ساقه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وبدا واثقا من فرص تحقيق اللقب.
وقال نوير لموقع النادي على الإنترنت: "اللقب بين أيدينا مجددا الآن، أنا واثق من أننا سنتوج أبطالا في النهاية".
ويطمح بايرن ميونخ لتعزيز رقمه القياسي بالحصول على لقب الدوري للمرة 11 على التوالي.
ويستضيف بروسيا دورتموند، الذي جمع 61 نقطة من 30 مباراة، فولفسبورغ المتألق مؤخرا والساعي وراء مقعد أوروبي يوم الأحد، بينما يسافر يونيون برلين صاحب المركز الثالث إلى أوغسبورغ.
ويصطدم فرايبورغ صاحب المركز الرابع برصيد 56 نقطة بمطارده لايبزيغ خامس الترتيب (54) في معركة التأهل لدوري الأبطال.