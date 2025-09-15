نقل إمام عاشور إلى المستشفى بسبب وعكة صحية مفاجئة

تعرض إمام عاشور، نجم الأهلي المصري، لوعكة صحية مفاجئة، عقب مواجهة فريقه لنظيره إنبي، مساء أمس الأحد، الأمر الذي استدعى نقله سريعًا إلى أحد المستشفيات القريبة من محل إقامته.

وعاد إمام عاشور للمشاركة مع الأهلي ضد إنبي بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به الفترة الماضية، في المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وشارك إمام كبديل ضمن صفوف الأهلي خلال مواجهة إنبي وتحديدا بالدقيقة 78 بدلا من أحمد نبيل "كوكا".

وشارك عاشور للمرة الأولى منذ 90 يوما بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال كأس العالم للأندية.

وكان إمام أصيب بكسر في الترقوة في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية ضد إنتر ميامي الأمريكي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن اللاعب نقل للمستشفى بعد شعوره بآلام قوية في المعدة.

وأضاف: "اللاعب خضع للإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، قبل أن يقرر الأطباء بقاءه تحت الملاحظة بالمستشفى لحين استقرار حالته الصحية".

المباراة التي أقيمت مساء الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المحلي، انتهت بتعادل الأهلي مع إنبي بهدف لمثله، وهي نتيجة عمقت معاناة الفريق الأحمر الذي يحتل المركز الـ15 في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط فقط من 6 مباريات، لتزداد الضغوط على الفريق وجهازه الفني المؤقت بقيادة عماد النحاس.