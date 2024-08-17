نشر النجم البرازيلي لنادي الهلال السعودي مالكوم مقطع فيديو ساخرا عبر حسابه الرسمي على منصة "أنستغرام" وذلك بعد وقت قصير من تتويج فريقه بلقب كأس السوبر على حساب النصر اليوم السبت.

وحقق الهلال فوزا عريضا على النصر (4 ـ 1) ليحرز كأس السوبر السعودي للمرة الخامسة في تاريخه والثانية على التوالي فيما فشل النصر بقيادة نجمه رونالدو في الحصول على أي لقب منذ انضمام الاسطورة لصفوفه في أوائل عام 2023.

وبعد أن بادر رونالدو بالتسجيل في شباك الهلال، انهار دفاع النصر في الشوط الثاني ليتلقى رباعية كاملة منحت الهلال اللقب الثالث خلال موسم 2023 ـ 2024.

ونشر مالكوم، الذي سجل هدف فريقه الرابع في شباك مواطنه بينتو حارس النصر، مقطعا قصير في بضع ثوان ظهر فيه رونالدو حزينا بعد نهاية المباراة بخسارة ثقيلة.

وكان رونالدو أبدى غضبا كبيرا على زملائه بعد الأهداف المتلاحقة للهلال في ظرف زمني لم يتعد 17 دقيقة.

وغاب النجم البرتغالي عن مراسم التتويج واستلام فريقه لميداليات المركز الثاني.

يشار إلى أن مالكوم الذي انضم إلى الهلال السعودي في صائفة 2023 سجل الهدف الرابع لفريقه في نهائي السوبر بعد خطأ كارثي من حارس النصر بينتو.

وأحرز الهلال لقب السوبر للمرة الخامسة في تاريخه والثانية على التوالي بعد أن فاز بلقب النسخة الماضية على حساب الاتحاد بنتيجة (4 ـ 1) أيضا.