ضربة موجعة لريال مدريد قبل انطلاق دوري أبطال أوروبا

كتب: نور الدين ميفراني

تلقّى ريال مدريد ضربة موجعة قبل مباراته أمام ريال سوسيداد السبت، في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، بعد إصابة قلب دفاعه الألماني أنطونيو روديغر.

وبدأ المدافع الألماني التدريبات اليوم بشكل طبيعي لكنه شعر بانزعاج أدى لخروجه من قائمة الفريق التي ستواجه ريال سوسيداد.

وأصدر ريال مدريد تقريرًا طبيًا بشأن إصابة قلب الدفاع الألماني أكد من خلاله أنه يعاني من إصابة في العضلة المستقيمة الفخذية في ساقه اليسرى.

وتشير التوقعات إلى أن أنطونيو روديغر سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين شهرين ونصف وثلاثة أشهر.

وسيفتقد المدرب تشابي ألونسو أحد لاعبي قلب الدفاع خلال إحدى أهم فترات الموسم.

بدلاء روديغر

من ناحية أخرى، سيظل ألابا، وأسينسيو، وميليتاو، وهويسن متاحين للمدرب، ولكن تجدر الإشارة أن ألابا وأسينسيو، لم يلعبا أي دقائق في المباريات الرسمية الثلاث الأولى من الموسم.

ويغيب المدافع الألماني عن عدة مباريات من بينها بداية الفريق في دوري أبطال أوروبا أمام أولمبيك مارسيليا ومباريات كيرات ألماتي وليفربول ويوفنتوس وأولمبياكوس.

كما سيغيب في الدوري الإسباني عن مباريات قوية كالديربي أمام أتلتيكو مدريد والكلاسيكو أمام برشلونة.