سحب البساط من تحت الجميع.. أكبر مكاسب الاتحاد السعودي من الفوز على الوحدة

لم يكن الهدف اليتيم الذي حسم به الاتحاد مواجهته الصعبة أمام الوحدة في بطولة كأس الملك مجرد بطاقة عبور إلى الدور التالي، بل كان بمثابة إعلان نوايا واضح من المدرب الفرنسي لوران بلان بأن "العميد" لا يفوز فقط بنجومه الكبار، وإنما بعزيمة وإصرار مجموعة قادرة على حسم أصعب المباريات.

الفوز الشاق بهدف نظيف كشف عن معدن الفريق وأعطى ضوءا أخضر لمعركة جديدة على وشك الاشتعال في صفوفه.

عوار.. "الجندي المجهول" تحت مجهر التقييم

في قلب هذه المعركة المنتظرة يقف اللاعب الجزائري حسام عوار، الذي أصبح أداؤه مادة دائمة للجدل بين جماهير "العميد"، يراه البعض "جنديًا مجهولاً" لا غنى عنه، ينفذ تعليمات المدرب بدقة تكتيكية عالية ويسهم في توازن الفريق، وهي أدوار قد لا تظهر بوضوح للمشاهد العادي.

في المقابل، يرى آخرون أن بريقه الذي عُرف به في أوروبا قد خفت، وأن الفريق بحاجة للاعب أكثر حسماً وجرأة في الثلث الهجومي.

دومبيا.. "الساحر الجديد" يطرق الأبواب بقوة

في خضم هذا النقاش، ظهر اسم جديد فرض نفسه بقوة، وهو الشاب الموهوب دومبيا، الذي انضم مؤخراً لصفوف الفريق، والذي يمثل نقيضاً تاماً لعوار، فبقوته البدنية الهائلة ومهاراته الفردية الواضحة وقدرته على المراوغة، لُقب بـ"الساحر الجديد".

يُنظر إليه على أنه الحل الفردي القادر على كسر التكتلات الدفاعية في المباريات المغلقة، وهو ما يجعله تهديداً مباشراً وحقيقياً لمكانة عوار الأساسية.

معركة تكتيكية على طاولة لوران بلان

هذا الصراع المنتظر يضع المدرب لوران بلان أمام معضلة تكتيكية حقيقية، الاختيار بين عوار ودومبيا ليس مجرد مفاضلة بين لاعبين، بل هو اختيار بين فلسفتين؛ الأولى تعتمد على الاستقرار والتوازن الذي يوفره عوار، والثانية تميل إلى المغامرة والحلول الفردية التي يمثلها دومبيا. قرار المدرب سيكشف عن هوية اللعب التي يريد ترسيخها في وسط ميدان الاتحاد خلال الفترة القادمة.

من يحسم الصراع؟.. المستقبل القريب يجيب

الأيام والأسابيع القادمة ستكون حاسمة؛ إذ سيتعين على عوار أن يقاتل لإثبات أن قيمته التكتيكية تفوق بريق المهارة الفردية، بينما سيحاول دومبيا استغلال كل دقيقة لإقناع مدربه بأن الجرأة والحلول غير المتوقعة هي ما يحتاجه الفريق لسحب البساط من تحت جميع المنافسين. إنها "خناقة كروية" صحية، سيكون الفائز الأكبر منها هو نادي الاتحاد بلا شك.