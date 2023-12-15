ريال مدريد يتلقى أخبارا إيجابية قبل مواجهة فياريال
تلقى ريال مدريد الإسباني أخبارا إيجابية حول حالة لاعبيه المصابين قبل مواجهة فياريال الأحد القادم ضمن مباريات الدوري الإسباني.
وتنتظر ريال مدريد مواجهة قوية أمام فياريال في وقت يتأخر فيه بفارق نقطتين أمام جيرونا متصدر الليغا.
وانخرط الفرنسي أورلين تشواميني في تدريبات الفريق الجماعية بشكل طبيعي اليوم الجمعة.
وتأكدت جاهزية لاعب خط الوسط الهام بعد غيابه منذ مباراة برشلونة لإصابته بكسر في مشط القدم.
ويعد تشواميني قطعة أساسية في تشكيل ريال مدريد حيث لم يخسر الفريق أي مباراة بدأها اللاعب أساسيا هذا الموسم.
ويعاني ريال مدريد من غيابات كبيرة في خط الوسط منذ فترة بعد إصابة الفرنسيين تشواميني وإدواردو كامافينغا.
إلى ذلك، عاد الثلاثي كامافينغا وفينيسيوس جونيور وأردا غولر للركض بالكرة على العشب في تطور هام لحالتهم البدنية، حيث يعانون من إصابات متنوعة دون الكشف عن موعد عودتهم بشكل رسمي.
وتردد أن غولر الذي لم يلعب أي مباراة هذا الموسم بسبب الإصابات قد يتم استدعاؤه لمباراة فياريال.