ريال مدريد يتلقى أخبارا إيجابية قبل مواجهة فياريال

إلى ذلك، عاد الثلاثي كامافينغا وفينيسيوس جونيور وأردا غولر للركض بالكرة على العشب في تطور هام لحالتهم البدنية، حيث يعانون من إصابات متنوعة دون الكشف عن موعد عودتهم بشكل رسمي.

وتردد أن غولر الذي لم يلعب أي مباراة هذا الموسم بسبب الإصابات قد يتم استدعاؤه لمباراة فياريال.