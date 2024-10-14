وليد الفراج ينتقد علي لاجامي (فيديو)

وجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج انتقادات إلى علي لاجامي، نجم المنتخب السعودي، بسبب تصريحات اللاعب الأخيرة إثر خسارة "الأخضر" أمام اليابان، في المباراة التي جمعت المنتخبين في إطار التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وخسر الأخضر السعودي على يد ضيفه الياباني بنتيجة 0-2، مساء الخميس الماضي، في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وانفعل مدافع نادي النصر، على أحد المراسلين الصحفيين، بعد هزيمة الأخضر أمام اليابان، بعدما سأله عن سبب سوء مستوى المنتخب السعودي، أمام اليابان وفي المباريات السابقة.

ولكن لاجامي لم يعجبه سؤال المراسل، ليرد عليه: "نحن كنا الأفضل في كل شيء أمام اليابان.. ألم تشاهد المباراة أنت؟"، موضحا أن المنتخب الياباني فاز من لعبتين فقط.

من جانبه، قال الفراج في تصريحات تلفزيونية: "عندما يخسر المنتخب السعودي فلا يجب أن يكون هناك حالة من الرضا لدى اللاعب السعودي مثل علي لاجامي، هذه الحالة مرفوضة".

ويستهدف منتخب السعودية تعويض خسارته أمام اليابان، حين يواجه البحرين غداً الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة بالمجموعة الثالثة في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

يحتلّ منتخب السعودية المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، متفوّقاً بفارق الأهداف على البحرين.

واكتفى منتخب البحرين بتعادل صعب على أرضه مع إندونيسيا 1-1 في الجولة الثالثة، فيما تلقت السعودية خسارتها الأولى في التصفيات، أمام ضيفتها اليابان 0-2.

المجموعة الثالثة تضمّ السعودية واليابان وأستراليا وإندونيسيا والصين، ويتأهل متصدرها ووصيفه مباشرة إلى المونديال، على أن يخوض صاحب المركز الثالث الملحق.