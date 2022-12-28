ميسي يحتفل بكأس العالم مع أصدقائه في ملهى ليلي (فيديو)

شوهد النجم ليونيل ميسي قائد منتخ الأرجنتين، المتوج بكأس العالم 2022 مع منتخب بلاده، وهو يغني ويرقص خلال عطلة عيد الميلاد في ملهى ليلي في مدينة روساريو مسقط رأسه.

وتوجه ليونيل ميسي إلى مسقط رأسه مدينة روساريو لقضاء عطلة عيد الميلاد مع عائلته وأصدقائه، بمن في ذلك مهاجم أوروجواي لويس سواريز.

وذكرت وسائل إعلام أرجنتينية، الخميس، أن سواريز وصل على متن طائرة خاصة قادمة من مونتيفيديو برفقة شريكته صوفيا بالبي وأطفالهما.