انتصاراتكم غير مقنعة.. أسامة حسني يصدم جمهور الزمالك (فيديو)

وجه أسامة حسني، نجم الأهلي المصري السابق، صدمة قوية لجمهور الزمالك بتحليله مباريات وأداء الفريق الأبيض.

وينفرد الزمالك بصدارة الدوري بـ10 نقاط من أربع مباريات بفارق نقطتين عن المصري البورسعيدي وبتروجت.

وتألق فريق الزمالك في تحقيق قمة جدول الدوري المحلي، عقب انتصاره على فاركو بهدف نظيف في الجولة الرابعة من البطولة.

وخلال المباريات الأربع الأولى في الدوري، استطاع الزمالك الفوز في ثلاث مواجهات والتعادل في واحدة، حيث حقق انتصارات متتالية على سيراميكا، ومودن سبورت، وفاركو، بينما تعادل مع المقاولون العرب.

وقال أسامة حسني في تصريحات تلفزيونية: "الأهلي لعب 3 مباريات وتعادل في مباراتين وفاز في لقاء، وللأسف النتائج غير مرضية والأهلي دائما يبحث إنه يكون رقم واحد، ولكن لو تحدثنا عن الأداء سنجده أنه في مواجهة المحلة كان لديه استحواذ وفرص محققة".

وأضاف: "في المقابل الزمالك بيكسب لكنه فوز معنوي وغير مقنع، وفي رأيي خوسيه ريبيرو، مدرب الأهلي، عليه التركيز على نقطة ثبات التشكيل".

ويستعد الزمالك لملاقاة وادي دجلة، يوم الأحد المقبل، في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

فيما يواجه الأهلي نظيره بيراميدز في قمة مبكرة، يوم السبت، حيث يسعى الفريقان للفوز لاستعادة الثقة والعودة سريعا للمنافسة على الصدارة.

ويدخل الأهلي وبيراميدز المباراة بعد فقدهما عدة نقاط مهمة، وفقد حامل اللقب أربع نقاط في ثلاث مباريات في سابقة لم تحدث له من قبل مع انطلاق الدوري ويحتل المركز السادس بخمس نقاط.

وفي المقابل خسر بيراميدز سبع نقاط من أربع مباريات، ويحتل المركز العاشر بنفس الرصيد.