يواجه النادي الأهلي نظيره البنك الأهلي، مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ32 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي المباراة بهدف تحقيق الفوز لمواصلة صدارة البطولة المحلية، بالإضافة إلى الوصول للرقم القياسي بـ18 فوزا متتاليا في المسابقة، بالإضافة إلى الاقتراب أكثر من لقب البطولة.

ويتواجد الأهلي في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة من 28 مباراة، فاز في 23 وتعادل في 3، وتلقى هزيمتين.

ويحتاج الأهلي 7 نقاط من المباريات الـ6 المتبقية له في الدوري خلال الموسم الحالي من أجل الفوز باللقب بعد صراع قوي مع منافسه بيراميدز.

ويحتل فريق البنك الأهلي المركز الثاني عشر في جدول مسابقة الدوري المصري، وفي جعبته 34 نقطة جمعها من 31 مواجهة، حقق الفوز في 9 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 15 مرة.

وتعد أخر مباراة حقق فيها البنك الأهلي الفوز كانت أمام نظيره زد في مباراة أقيمت يوم 6 يوليو الجاري، وانتهت بهدف دون رد، بعدها تلقى هزيمة من سموحة بنتيجة 2-1، وتعادل سلبيا مع الاتحاد.

موعد المباراة:

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساءً، بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري المصري:

وأسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري مهمة إدارة مباراة الأهلي والبنك، إلى الحكم أمين عمر، ويعاونه يوسف البساطي وإسلام أبو العطا مساعدين، وأحمد ناجي حكم رابع.

بينما يتواجد على تقنية على الفيديو عمرو الشناوي وأحمد صلاح.

جدول ترتيب الدوري المصري: