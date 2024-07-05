بات نجم المنتخب البرتغالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، برونو فيرنانديز، قريبا جدا من النسج على منوال مواطنه وزميله السابق في المان يونايتد كريستيانو رونالدو، بالانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين، بحسب ما أكدته تقارير إخبارية إنجليزية نقلا عن مسؤولين في مانشستر يونايتد.

وقال الإعلامي رودي غاليتي إن فريقين من الدوري السعودي يتواصلان مع النجم البرتغالي البالغ من العمر 29 سنة، ومع وكيل أعماله؛ للتعاقد معه خلال الفترة الصيفية الجارية.

وكشف غاليتي، مساء الجمعة، أن "اجتماعا سيعقد بين مسؤولين من النصر وآخرين من الاتحاد مع اللاعب، خلال الأسابيع المقبلة؛ إذ قدم كل فريق مشروعه الرياضي بانتظار أن يحسم اللاعب البرتغالي الموجود حاليا مع منتخب بلاده البرتغال في يورو 2024 وجهته المقبلة.

وحسب المصدر ذاته، "في الوقت الحالي، يفضل برونو فيرنانديز عرض النصر السعودي على الاتحاد؛ بسبب رغبته في اللعب مع مواطنه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو الذي يرتبط معه بعلاقة متميزة.

ووفقا لمصادر قريبة من برونو، فإن إدارة مانشستر لا تفكر في التفريط فيه، لكن الصفقة التي ستقدمها الكرة السعودية قد تدفع فريق الشياطين الحمر إلى بيع لاعبه.

وانضم برونو فيرنانديز إلى صفوف مانشستر يونايتد في يناير 2020؛ قادما من سبورتينغ لشبونة، ومنذ ذلك الوقت سجل 79 هدفًا وصانع 66 أخرى، خلال 233 مباراة رسمية.

كما فاز بلقبين هما كأس إنجلترا في موسم 2023 ـ 2024، وكأس الرابطة الإنجليزية في 2022 ـ 2023.

أما مع المنتخب البرتغالي، فقد شارك فيرنانديز في 70 مباراة، وسجل 23 هدفا.