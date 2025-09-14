رضا عبد العال: بالدليل.. جون إدوارد هو من يضع تشكيل الزمالك (فيديو)

أبدى رضا عبد العال، نجم الزمالك والأهلي الأسبق، عدم اقتناعه بالبلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، رغم الفوز الذي حققه الفريق الأبيض على منافسه المصري البورسعيدي، في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء السبت.

ونجح الزمالك في تحقيق فوز مستحق بثلاثية دون رد على نظيره المصري، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

بهذا الفوز، رفع الزمالك رصيده إلى النقطة الثالثة عشر، ليحتل بها صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، بينما يتواجد المصري بالمركز الثاني، ولديه 11 نقطة.

وقال رضا عبد العال في تصريحات تلفزيونية: "جون إدوارد، المدير الرياضي، هو من يضع تشكيلة الزمالك، وما أقوله أنا واثق فيه ولا تراجعني في الكلام، ووجدنا فجأة المدرب يعفو عن لاعبين قرر إبعادهم سابقا مثل سيف الجزيري وناصر منسي، لذلك أقول إن جون هو صاحب اليد العليا في التشكيلة".

وأضاف: "المدرب البلجيكي قادم لكي يأكل عيش، فمن أحضره هو جون إدوارد".

وتابع عبد العال: "جون إدوارد أبرم صفقات خرافية تنافس على جميع البطولات ولكن تريد مدربا يكون قادرا على إدارتها داخل الملعب، وأنصح جون بإبعاد فيريرا ويتولى هو مسؤولية الإدارة الفنية وسيحصل على الدوري".

ومن المقرر أن يلعب الزمالك مباراته القادمة أمام الإسماعيلي، يوم الخميس الموافق 18 سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.