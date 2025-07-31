قناة برشلونة تسخر من مودريتش

أثارت قناة برشلونة حالة من الغضب الواسع، وواجهت انتقادات كبيرة بعد أن فوجئ المتابعون بسخريتها من النجم الكرواتي لوكا مودريتش، قائد ريال مدريد السابق، والمنضم حديثاً إلى ميلان الإيطالي.

ورحل مودريتش، صاحب الـ 39 عاماً، عن ريال مدريد الإسباني بعد ارتباط طويل منذ صيف 2012.

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وخاض برشلونة الإسباني مباراة ودية ضد سيؤول الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، فاز بها بنتيجة 7-3 في جولة آسيوية يقوم بها الفريق الكتالوني قبل بداية الموسم الجديد.

وأذيعت المباراة عبر قناة برشلونة، وشهدت واقعة مثيرة للجدل بعد أن سخر المعلق من لوكا مودريتش أثناء تفاعله مع أحداث المباراة.

وقال المعلق عبر قناة برشلونة:" هنا لم نقدم التكريم المستحق لمودريتش، قدم لنا خدمات جليلة وآخرها تمريرة للاعب جوليس كوندي التي أهدتنا هدف الفوز بلقب كأس الملك".

وأضاف ساخراً: "من هنا يأتي تقديرنا الكبير كمشجعين لبرشلونة لمودريتش".

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كلمات معلق قناة برشلونة تسببت بحالة غضب كبيرة لدى جمهور ريال مدريد، ولم يقتصر الأمر على الجماهير فقط، بل وصل إلى الإعلاميين المقربين من الميرينغي، ومن بينهم توماس رونسيرو.

ووجّه الإعلامي توماس رونسيرو انتقاداً كبيراً عبر حسابه بمنصة إكس، قائلاً: "ريال مدريد يجسد شخصية نبيلة، بينما يُظهر برشلونة، مرة أخرى، ذوقه السيئ وافتقاره إلى التربية العاطفية، وعدم احترامه للتاريخ، ومعاناته من عقدة نقص لا تُعالج".

وأتم قائلاً: "مودريتش لديه ستة ألقاب دوري أبطال أوروبا، أكثر مما جمعه الفريق الكتالوني في تاريخه بأكمله، بعد حصد خمس بطولات فقط".