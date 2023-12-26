غوارديولا لمنتقديه: سنذهب إلى المتجر ونشتري أوراقًا نكتب بها تاريخًا جديدًا

حرص الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، الرد على الانتقادات التي يتعرض لها رغم تتويج الفريق، مؤخرًا، بلقب كأس العالم الأندية 2023.

وكان مانشستر سيتي قد تُوّج بالبطولة، يوم الجمعة الماضي، بعدما حقق الفريق انتصارًا واحدًا فقط في آخر 4 مباريات بالدوري الإنجليزي.

وقال غوارديولا في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل"، اليوم الثلاثاء: "سنذهب إلى المتجر لنشتري أوراقًا جديدة نكتب بها تاريخًا جديدًا، وسنكتب فصولًا جديدة من التتويجات".

وأضاف: "لدي شعور بأننا أتممنا عملنا، وفكرت لذلك عندما تُوّجنا بدوري الأبطال، ومن ثم فكرت في السوبر الأوروبي الذي لم نُتوَّج به، وكذلك كأس العالم للأندية، لكن الآن فزنا بكل شيء".