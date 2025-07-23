بوشم على جسده.. نجم ليفربول يوجه رسالة حزينة إلى ديوغو جوتا (صور)

كشف كوستاس تسيميكاس، مدافع ليفربول، عن وشم جديد مؤثر كتحية لزميله الراحل ديوغو جوتا، الذي توفي في حادث سير شمال إسبانيا فجر 3 يوليو، إلى جانب شقيقه أندريه سيلفا.

وأعلنت إدارة ليفربول، بعد التنسيق مع أسرة جوتا وزوجته، سحب الرقم 20 من جميع الفرق في النادي تكريمًا للاعب الراحل.

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رسالة شخصية محفورة على اليد

واختار تسيميكاس أن يخلّد ذكرى صديقه بوشم على يده اليسرى، كتب فيه: "كنت أتمنى لو كنت هنا"، مع الرقم 20 الذي كان يحمله جوتا مع ليفربول.

وظهر الوشم خلال مشاركة تسيميكاس في مباراة ليفربول التحضيرية ضد بريستون في 13 يوليو، بعد 10 أيام فقط من الوفاة.

وشهدت المباراة دقيقة صمت قبل البداية، وغنى الحضور نشيد "لن تسير وحدك أبدًا".

ووضع قائد بريستون، بنجامين وايتمان، إكليل زهور أمام مدرج جماهير ليفربول، وارتدى لاعبو الفريقين شارات سوداء، وعُرضت صور رقمية تكريمية على شاشات الملعب.

كما تصدرت صورة لجوتا وهو يحمل كأس الدوري الإنجليزي غلاف كتيب المباراة التذكاري المكوّن من 16 صفحة.

نعي مؤثر على إنستغرام

كان تسيميكاس قد ودّع جوتا أيضًا بمنشور مؤثر على إنستغرام، كتب فيه: "انضممنا للنادي في الفترة نفسها، كنا الغرباء الجدد في المدينة. شاركنا لحظات من أجمل ما عشنا في مسيرتنا.. قبل أحد آخر أهدافنا معًا، قلت لي: "أنت ترفع، وأنا أسجل"، وهذا ما حدث فعلًا. ضحكنا وتحدثنا كثيرًا".

وأضاف: "كنت لاعبًا مميزًا، شخصًا مميزًا، أسطورة حقيقية يا ديوغو. ستبقى دائمًا في الذاكرة ودائمًا محبوبًا.. قلبي وصلواتي مع زوجتك روتي، وأطفالك، وعائلتك، وكل من أحبك وانتظرك لتعود. أنت وشقيقك أندريه ستظلان في قلوبنا إلى الأبد".