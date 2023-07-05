نادٍ يعين مدربة لفريق الرجال لأول مرة في تاريخ كرة القدم الإنجليزية
أعلن نادي فورست غرين روفرز تعيين المدربة هانا دينغلي بشكل مؤقت، لتصبح أول امرأة تدرب في تاريخ إنجلترا بالدوريات المحترفة للرجال.
وكان الفريق المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي قد أقال مدربه دانكان فيرغسون، بعد 6 أشهر فقط من توليه المنصب، بعد إخفاقه في الإبقاء على فورست غرين في دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي.
ومن المقرر أن تكون المباراة الأولى للفريق تحت إدارة المدربة الجديدة ودية ضد ميلكشام تاون، حيث من المتوقع أن تستمر في تولي مسؤولية الفريق حتى قبل انطلاق الموسم الجديد.
وكانت دينغلي قد انضمت إلى النادي للمرة الأولى في العام 2019 لتتولى مسؤولية الأكاديمية، لتصبح أول امرأة تدير أكاديمية في مسابقة للرجال.
وفي 2021 أطلقت دينغلي أيضاً أكاديمية الفتيات التابعة للنادي.
وتمتلك هانا دينغلي شهادة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا برو" للتدريب وعملت سابقاً في نادي بورتون ألبيون، قبل انضمامها إلى فورست غرين منذ أربع سنوات.
وقالت هانا دينغلي، البالغة من العمر 39 عاماً، لموقع ناديها الرسمي: "أنا متحمسة لهذه الخطوة التالية من مسيرتي، لقد بدأنا الموسم التحضيري، وسيبدأ الموسم بأكمله قريباً جداً، إنها فترة مثيرة في كرة القدم، أنا ممتنة لإتاحة هذه الفرصة لي وقيادة مثل هذا النادي التقدمي والتفكير في المستقبل".
فيما قال رئيس النادي، ديل فينس، في تصريحاته: "كانت هانا الخيار الطبيعي بالنسبة لنا لتكون المدربة المؤقتة للفريق، لقد قامت بعمل رائع في قيادة أكاديميتنا وتتماشى جيداً مع قيم النادي".
ويشتهر نادي فورست غرين روفرز بالكثير من الأشياء المختلفة، فهو يعد أكثر أندية العالم خضرة وحفاظا على البيئة، بالإضافة إلى اعتماد لاعبي النادي والعاملين فيه على الغذاء النباتي فقط، وصولًا إلى توليد الكهرباء اللازمة للفريق من خلال الطاقة الشمسية، مرورًا بأصغر التفاصيل حتى اختيار مواد بناء الملعب وصيانته.