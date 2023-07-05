نادٍ يعين مدربة لفريق الرجال لأول مرة في تاريخ كرة القدم الإنجليزية

أعلن نادي فورست غرين روفرز تعيين المدربة هانا دينغلي بشكل مؤقت، لتصبح أول امرأة تدرب في تاريخ إنجلترا بالدوريات المحترفة للرجال.

وكان الفريق المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي قد أقال مدربه دانكان فيرغسون، بعد 6 أشهر فقط من توليه المنصب، بعد إخفاقه في الإبقاء على فورست غرين في دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي.

ومن المقرر أن تكون المباراة الأولى للفريق تحت إدارة المدربة الجديدة ودية ضد ميلكشام تاون، حيث من المتوقع أن تستمر في تولي مسؤولية الفريق حتى قبل انطلاق الموسم الجديد.