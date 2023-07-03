روبرتو فيرمينو يكمل الجزء الأول من الفحوصات الطبية في الأهلي السعودي

أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو أكمل الجزء الأول من الفحوصات الطبية في الأهلي السعودي.

وكتب رومانو، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس" والمتخصص في سوق الانتقالات: "أكمل روبرتو فيرمينو الجزء الأول من الفحوصات الطبية كلاعب جديد للأهلي كما كان متوقعا".

وأضاف: "نجم ليفربول السابق مستعد الآن لفحص وتوقيع جميع الوثائق، بيان النادي سيكون الخطوة التالية، فيرمينو سينضم إلى إدوارد ميندي في الأهلي".