روبرتو فيرمينو يكمل الجزء الأول من الفحوصات الطبية في الأهلي السعودي
أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو أكمل الجزء الأول من الفحوصات الطبية في الأهلي السعودي.
وكتب رومانو، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس" والمتخصص في سوق الانتقالات: "أكمل روبرتو فيرمينو الجزء الأول من الفحوصات الطبية كلاعب جديد للأهلي كما كان متوقعا".
وأضاف: "نجم ليفربول السابق مستعد الآن لفحص وتوقيع جميع الوثائق، بيان النادي سيكون الخطوة التالية، فيرمينو سينضم إلى إدوارد ميندي في الأهلي".
ورحل روبرتو فيرمينو عن ليفربول بنهاية الموسم المنقضي وقد أمضى 8 مواسم مع الريدز.
وانضم فيرمينو، البالغ من العمر 31 عاما، لليفربول في 2015 من هوفنهايم، وسجل المهاجم البرازيلي 111 هدفا وصنع 79 في 362 مباراة.
كما سجل 49 هدفا وصنع 36 في 153 مباراة مع هوفنهايم.
ونال فيرمينو مع ليفربول لقبا في الدوري الإنجليزي، ولقبا في دوري أبطال أوروبا، ولقبا في كأس العالم للأندية، ولقبا في كأس الاتحاد الإنجليزي، ولقبا في كأس السوبر الأوروبي، ولقبا في كأس الدرع الخيرية، ولقبا في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.
وبات الدوري السعودي جاذبا للنجوم، فقد ضم النصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في يناير الماضي، في صفقة انتقال حر، وتعاقد الاتحاد مع الفرنسيين كريم بنزيما ونغولو كانتي.
وتعاقد الهلال مع لاعب وسط البرتغال روبن نيفيز، والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، ونجح الأهلي في ضم الحارس السنغالي إدوار ميندي من تشيلسي.
كما تعاقد النصر مع لاعب الوسط البرتغالي مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان، وتعاقد الاتفاق مع المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد.