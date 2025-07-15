7 صفقات فورية لتعويض غياب نجم الاتحاد السعودي

في خطوة مفاجِئة وصادمة لجماهير نادي الاتحاد، تتجه إدارة النادي لاتخاذ قرار استثنائي برفع اسم حارس المرمى الصربي الأساسي، بريدراج رايكوفيتش، من قائمة الفريق للموسم الجديد بحسب تقارير صحفية.

ويأتي هذا التوجه، كحل لا مفر منه بعد تأكد غياب الحارس الدولي لفترة طويلة تمتد لعدة أشهر، إثر خضوعه لعملية جراحية في يونيو الماضي، ما سيحرمه من المشاركة في بداية الموسم ومنافسات كأس السوبر السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة.

هذا القرار، إن تم رسميًّا، يفتح الباب على مصراعيه أمام "العميد" للتحرك العاجل في سوق الانتقالات الصيفية وتأمين حارس مرمى من الطراز الرفيع لتعويض هذا الغياب المؤثر، وفيما يأتي 7 صفقات فورية محتملة قد تنقذ الموقف.

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1. مارك أندريه تير شتيغن (برشلونة)

رغم أن عقده يمتد حتى عام 2028، فإن الأوضاع في برشلونة قد تجعل من رحيل الحارس الألماني المخضرم أمرًا ممكنًا.

تشير تقارير حديثة إلى أن تير شتيغن قد يفكر في الخروج إذا لم يتم تلبية مطالبه في تحسين وضعه في الفريق وترتيبه بين الحراس الحاليين.

وهو ما يمثل فرصة للأندية ذات القدرة الشرائية العالية، مثل: الاتحاد. خبرته الأوروبية الواسعة وشخصيته القيادية ستكون إضافة لا تقدر بثمن لدفاعات "العميد".

2. جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان)

ينتهي عقد الحارس الإيطالي الدولي مع ناديه الباريسي في صيف 2026، والمفاوضات بشأن التجديد لا تزال جارية.

ومع اهتمام أندية إنجليزية كبرى بخدماته، قد يرى دوناروما في العرض السعودي الضخم مغامرة جديدة ومغرية، خاصة مع الضغوط الكبيرة التي يواجهها في باريس بعد خسارة كأس العالم للأندية، صفقة من هذا العيار ستكون بمثابة قنبلة في سوق الانتقالات.

3. أليسون بيكر (ليفربول)

تمامًا مثل دوناروما، ينتهي عقد الحارس البرازيلي المتميز مع ليفربول في صيف 2026. ورغم أن النادي الإنجليزي يمتلك خيار التمديد لعام إضافي، فإن قوة صندوق الاستثمارات العامة قد تقلب الموازين.

يُعرف أليسون بقدرته الفائقة على التصديات الحاسمة وبناء اللعب من الخلف، وهي صفات يبحث عنها أي فريق كبير يطمح للبطولات.

4. فانيا ميلينكوفيتش سافيتش (تورينو)

قد يكون هذا الخيار هو الأكثر واقعية وجاذبية لإدارة الاتحاد. الحارس الصربي العملاق لا يتمتع فقط بقدرات فنية عالية، بل إن انتقاله إلى الدوري السعودي سيعني لم شمله بشقيقه سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش، نجم الهلال، بالإضافة إلى مواطنه وزميله في المنتخب ألكسندر ميتروفيتش.

هذا العامل الاجتماعي قد يسهل اندماجه السريع ويشجعه على قبول العرض، خاصة مع وجود تقارير سابقة عن اهتمام أندية سعودية به.

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5. إينياكي بينيا (برشلونة)

يمثل بينيا خيارًا للمستقبل، فهو حارس شاب أثبت قدراته حينما أتيحت له الفرصة مع برشلونة.

عقده سينتهي قريبًا ودوره الصغير في برشلونة يبشر بصفقة في المتناول على المستوى المادي، وقد يكون برشلونة منفتحًا على التفاوض لبيعه بسعر معقول لتوفير سيولة مالية، وسيحصل الاتحاد على حارس واعد يمكنه البقاء لسنوات طويلة.

6. يان سومير (إنتر ميلان)

يمتد عقده حتى يونيو 2026، وقدم سومير موسمًا استثنائيًّا مع الإنتر وكان أحد أعمدة الفوز بالدوري الإيطالي في السابق.

إقناعه بترك مشروع إنتر سيكون صعبًا، لكن ليس مستحيلًا أمام الإغراءات المالية الكبيرة التي يمكن أن يقدمها الاتحاد لحارس في مرحلته الأخيرة من مسيرته الاحترافية.

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7. مايك ماينان (إيه سي ميلان)

يعيش الحارس الفرنسي وضعًا غير مستقر مع ناديه ميلان، حيث ينتهي عقده في 2026 ومحادثات التجديد متعثرة.

يُعتبر ماينان من بين أفضل حراس المرمى في العالم حاليًّا، ويمتلك ردة فعل مذهلة وقدرة على قيادة الدفاع.

سيكون صفقة مكلفة للغاية، ولكنه استثمار مضمون لحماية عرين الاتحاد لسنوات قادمة في حال نجحت الإدارة في حسم هذه الصفقة الكبرى.