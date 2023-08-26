مخاوف من رد فعل عنيف للمشجعين.. مسؤولو الدوري الإنجليزي غاضبون من اعتراف مايك دين
قالت صحيفة "ميرور" إن مسؤولي الدوري الإنجليزي الممتاز يشعرون بالغضب بسبب تصريحات الحكم السابق مايك دين.
وقال مايك دين إنه رفض تصحيح خطأ في تقنية الفيديو "VAR" (جذب الأرجنتيني كريستيان روميرو لاعب توتنهام للإسباني مارك كوكوريلا ظهير تشيلسي الموسم الماضي) لأنه: "لم يرد وضع الحكم الحالي أنتوني تايلور في موقف محرج".
والمباراة التي يشير إليها دين كانت في أغسطس 2022 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتهت بالتعادل 2/2 على ملعب ستامفورد بريدج.
ومع غضب المشجعين في الدوري الإنجليزي بعد هذه التصريحات، عبر المسؤولون وحكام الفيديو المساعدون عن غضبهم من الانتقادات الموجهة إليهم.
يأتي ذلك خاصة أن تايلور هو الحكم الذي هاجمته جماهير روما في مطار بودابست بعد الخسارة في نهائي الدوري الأوروبي أمام إشبيلية في مايو الماضي.
وقال دين: "أخطأت في لقطة شد شعر كوكوريلا في مواجهة تشيلسي وتوتنهام، كان قراري مثيرا للشفقة، في الحقيقة لم أرغب باحتساب الطرد من غرفة تقنية الفيديو لأنني لم أرد أن أضع صديقي أنتوني تايلور في موقف محرج".
وأضاف: "قلت لأنتوني بعد ذلك، لم أرغب في إرسالك لتشاهد شاشة تقنية حكم الفيديو بعد ما حدث في المباراة، من أحداث صعبة، خاصة المشاحنات بين المدربين".
رد غاضب
وقال متحدث باسم لجنة الحكام: "نحن ندحض بشدة أي اقتراح بأن تقنية الـ"VAR" لا تتدخل، لأي سبب كان".
وذكرت "ميرور" أن دين لن يخضع لأي إجراء من جانب الاتحاد الإنجليزي الذي نظر في التعليقات لأنه اعتزل بالفعل.
وأدار دين أكثر من 550 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتمت تنحيته عن العمل في تقنية الـ"VAR" لمدة شهرين بعد حادثة ستامفورد بريدج.
وبعد ذلك أنهى دين مسيرته المهنية التي استمرت 28 عامًا.