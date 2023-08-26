مخاوف من رد فعل عنيف للمشجعين.. مسؤولو الدوري الإنجليزي غاضبون من اعتراف مايك دين

ومع غضب المشجعين في الدوري الإنجليزي بعد هذه التصريحات، عبر المسؤولون وحكام الفيديو المساعدون عن غضبهم من الانتقادات الموجهة إليهم.

يأتي ذلك خاصة أن تايلور هو الحكم الذي هاجمته جماهير روما في مطار بودابست بعد الخسارة في نهائي الدوري الأوروبي أمام إشبيلية في مايو الماضي.

وقال دين: "أخطأت في لقطة شد شعر كوكوريلا في مواجهة تشيلسي وتوتنهام، كان قراري مثيرا للشفقة، في الحقيقة لم أرغب باحتساب الطرد من غرفة تقنية الفيديو لأنني لم أرد أن أضع صديقي أنتوني تايلور في موقف محرج".

وأضاف: "قلت لأنتوني بعد ذلك، لم أرغب في إرسالك لتشاهد شاشة تقنية حكم الفيديو بعد ما حدث في المباراة، من أحداث صعبة، خاصة المشاحنات بين المدربين".