مليون ونصف المليون دولار.. أحمد فتوح يصدم جون إدوارد

وجَّه أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، صدمة إلى جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، بعدما اشترط حصوله على مبلغ مالي ضخم، وبالعملة الأجنبية، للموافقة على الرحيل.

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وفي وقت سابق، قرر الزمالك تغريم فتوح مليون جنيه، ووقف مستحقاته، وتحويله للتحقيق.

وجاء في البيان: "قرر جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، بعد التشاور مع عبد الناصر محمد مدير الكرة، تغريم أحمد فتوح مبلغ مليون جنيه، ووقف مستحقاته، وتحويله للتحقيق".

وأوضح النادي أن القرار جاء "نظرًا إلى ما بدر من اللاعب بالظهور في إحدى المناسبات العامة دون الحصول على إذن سابق"، بعدما انتشر مقطع فيديو يظهر مشاركته في حفل بالساحل الشمالي، رغم ادعائه استئذان معسكر الفريق بسبب مرض عمه.

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محاولات التخلص من اللاعب

كشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ"إرم نيوز" أن جون إدوارد عرض أحمد فتوح على النادي المصري البورسعيدي لضمه، لكن الأخير لم يبدِ أي رد فعل حتى الآن.

وأضاف المصدر أن الزمالك يسعى جاهدًا للتخلص من اللاعب وبيعه لأي نادي يرغب في ضمه، نظرًا إلى "أزماته الكثيرة".

وأكد المصدر أن فتوح ليس لديه مانع من الرحيل عن الزمالك، لكنه يرفض الانتقال إلى أي نادٍ مصري، ما يزيد من تعقيد الموقف.

ولكن بعد مفاوضات مع اللاعب، وافق فتوح، ولكن بشرط أن يتقاضى راتبه مع المصري البورسعيدي، بالدولار الأمريكي، وطلب "مليون ونصف المليون دولار"، ما تسبب بصدمة لدى المدير الرياضي للزمالك.

واختتم بأن النادي المصري يرغب في التعاقد مع فتوح، لكن القيمة المالية المطلوبة قد تشكل عائقًا أمام الصفقة.