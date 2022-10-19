بيرهوف مدير الاتحاد الألماني: هذا ما أخشاه قبل كأس العالم

مع اقتراب انطلاق نهائيات كأس العالم في قطر، يشعر مدير الاتحاد الألماني لكرة القدم أوليفر بيرهوف بالقلق، نظراً لتزايد الإصابات قبل بداية المونديال.

وصرح بيرهوف، اليوم الأربعاء: "هناك دائماً تخوف من إصابة اللاعبين المؤثرين قبل وقت قصير من انطلاق المونديال، الأمر الذي يجعلهم غير قادرين على المشاركة في البطولة".

وتحوم الشكوك بشأن مشاركة لاعب وسط فريق بروسيا مونشنغلادباخ يوناس هوفمان مع المنتخب الألماني في المونديال، عقب تعرضه لإصابة قوية خلال خسارة فريقه 1-2 أمام دارمشتات في بطولة كأس ألمانيا، أمس الثلاثاء.

وتحدث مدرب غلادباخ دانييل فاركي عن "فترة راحة طويلة" محتملة للاعب عقب اللقاء.

وقال بيرهوف: "تحدثت إليه (هوفمان) هذا الصباح، ليس من واجبي أن أعطي التشخيص أو التكهن بأي أشياء أخرى، لكنه بدا أفضل".

سيكون غياب هوفمان عن نهائيات كأس العالم، التي تبدأ في 20 نوفمبر (تشرين الأول) القادم، بمثابة ضربة موجعة لهانسي فليك، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، فيما شدد بيرهوف على أن اللاعب أصبح عنصراً أساسياً في الفريق، خاصة مع قدرته على اللعب في أكثر من مركز.

كان جناح فريق بايرن ميونخ ليروي ساني، حامل لقب الدوري الألماني في المواسم العشرة الأخيرة، أصيب بتمزق في ألياف عضلية في فخذه، الأحد الماضي، بينما غاب مانويل نوير، قائد وحارس مرمى المنتخب الألماني، عن المباراتين الماضيتين للفريق البافاري بسبب إصابة في الكتف.

ورغم ذلك، قال بيرهوف إنه لا توجد "مؤشرات تحذيرية" بأن ساني ونوير قد يغيبان عن كأس العالم، موضحاً أن وضع هوفمان مختلف.