أدلت باعتراف صادم.. من هي لاريسا هيرلانا أجمل حكمة في العالم؟ (صور)

أدلت باعتراف صادم.. من هي لاريسا هيرلانا أجمل حكمة في العالم؟ (صور)
لاريسا هيرلانا المصدر: إنستغرام
إرم نيوز
إرم نيوز

كتب – نور الدين ميفراني

في الآونة الأخيرة، وإلى جانب الرجال، اعتدنا على رؤية النساء يُحكّمن مباريات كرة القدم، ويتزايد عددهن يوما بعد يوم؛ ما يؤكد مجددا أن كرة القدم ليست حكرا على الرجال.

وفي البرازيل هناك حكمة تُثير جنون الجميع، كما كتبت صحيفة "غازيتا إكسبريس"، ويتعلق الأمر بالحكمة المساعدة، لاريسا هيرلانا، التي اشتهرت على نطاق واسع بفضل قوامها الممشوق، والصور والفيديوهات المثيرة التي تنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

الحكمة البرازيلية لاريسا هيرلانا شغوفة بالقوانين، ومعظم منشوراتها تدور حول كونها جزءا من هذه المهنة التي تحبها كثيرا، كما أنها مهتمة جدا بالتدريبات البدنية للحفاظ على لياقتها.

 

 

وتعترف لاريسا بتعرضها للتحرش من قبل الرجال أثناء المباريات، لكن تركيزها منصبّ فقط على الملعب الأخضر وعملها في إدارة المباريات كمساعدة، وتطمح لأن تصبح حكمة محترفة وتُدير مباريات كبيرة في المستقبل.

 

 

وتملك الحكمة الحسناء أكثر من 884 ألف متابع على منصة "إنستغرام" وتنشر صورها باستمرار خلال المباريات أو حياتها الخاصة وتثير الإعجاب بجمالها وشغفها أيضا لكرة القدم.

 

لاريسا هيرلانا
لاريسا هيرلانا

 

لاريسا هيرلانا
لاريسا هيرلانا
لاريسا هيرلانا

 

 

