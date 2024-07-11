حرص وجيه عزام، رئيس الاتحاد المصري للدراجات، الدفاع عن قرار مشاركة اللاعبة شهد سعيد في دورة الألعاب الأولمبية "الأولمبياد" بباريس 2024، رغم ما أثاره من انتقادات حادة.

وكان قرار ضمّ لاعبة منتخب مصر للدراجات، شهد سعيد، إلى بعثة مصر المشاركة في أولمبياد باريس 2024، قد أثار موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت شهد سعيد أسقطت زميلتها جنة عليوة بعد الاصطدام بها في أحد السباقات، ليوقع عليها الاتحاد المصري للدراجات عقوبة بالإيقاف لمدة عام وغرامة مالية 5 آلاف جنيه، لكن اتحاد اللعبة أكد إصراره على مشاركة اللاعبة.

وقال عزام في تصريحات تلفزيونية: "من يفعل شيء يجب أن ينال جزائه، ومهم أن يكون هناك حزم، ولا ننسى أن من أخطأت بنتنا".

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وأضاف: "اتحاد الدرجات رأى أن شهد سعيد مدانة، ولكن توجد اعتبارات وطنية، كما كان من الصعب تحديد موقف شهد تجاه زميلتها هل كان عفويًا أم متعمدًا".

وأتم: "اللاعبة مسجلة في الاتحاد الدولي والأولمبياد، لدينا موقف أخذنا قرارًا وهو إيقافها محليًا مع استمرار مشاركتها في الأولمبياد، ولن نسير خلف أهواء المجتمع".

وشدد: "جنة عليوة ليست ضحية والحادث يحدث كل يوم واللعبة فيها احتكاك، وحاسبنا شهد بالفعل، وأستغرب الإثارة الشديدة للموضوع، ولكنه ممكن يمر ببساطة والمخطئ يأخذ جزاؤه، ونحن داخل أسرة رياضية واحدة، ولا نريد مبالغات، ومشاركة شهد في الأولمبياد بمثابة مصلحة عامة، وإيقافها محليا لا يمنع مشاركته بالمنافسات وهي تمثل مصر".

وتنطلق أولمبياد باريس في 26 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس.

وتشارك مصر بالبعثة الأكبر في تاريخها والمكونة من 149 لاعبا ولاعبة بجانب 16 لاعبا احتياطيا.