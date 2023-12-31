هل حسم أنشيلوتي حيرته بشأن الحارس الأساسي لريال مدريد لبقية الموسم؟

كشفت صحيفة "آس" عن وقوع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، في حيرة بسبب اختيار الحارس الأساسي للفريق بين الثنائي كيبا أريزابالاغا وأندري لونين.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الأحد، إن "أنشيلوتي اقترب بالفعل من الاستقرار على الحارس الأساسي للفريق لبقية الموسم".

وأوضحت أن "الحارس الذي سيشارك في مباراة ريال مايوركا، يوم الأربعاء المقبل، سيكون هو الحارس الأساسي للميرنغي في بقية الموسم".

وكان كيبا انضم لصفوف الريال مطلع الموسم الجاري، على سبيل الإعارة من تشيلسي، بعد إصابة تيبو كورتوا بقطع في الرباط الصليبي.