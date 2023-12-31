هل حسم أنشيلوتي حيرته بشأن الحارس الأساسي لريال مدريد لبقية الموسم؟
كشفت صحيفة "آس" عن وقوع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، في حيرة بسبب اختيار الحارس الأساسي للفريق بين الثنائي كيبا أريزابالاغا وأندري لونين.
وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الأحد، إن "أنشيلوتي اقترب بالفعل من الاستقرار على الحارس الأساسي للفريق لبقية الموسم".
وأوضحت أن "الحارس الذي سيشارك في مباراة ريال مايوركا، يوم الأربعاء المقبل، سيكون هو الحارس الأساسي للميرنغي في بقية الموسم".
وكان كيبا انضم لصفوف الريال مطلع الموسم الجاري، على سبيل الإعارة من تشيلسي، بعد إصابة تيبو كورتوا بقطع في الرباط الصليبي.
وبدأ كيبا الموسم بشكل أساسي، قبل أن يتعرض للإصابة، ويلعب لونين على حسابه، ويقدم مستويات مميزة، جعلت أنشيلوتي في حيرة بشأن الحارس الأساسي للفريق الملكي.
ولعب كيبا عددًا أكبر من المباريات (15) هذا الموسم، وتلقت شباكه 12 هدفًا، ونجح في الخروج بشباكٍ نظيفة خلال 7 لقاءات بإجمالي دقائق بلغ 1,350 دقيقة، مقابل 9 مباريات فقط للونين، لكن الحارس الأوكراني أرقامه أفضل.
ووفقًا لِما ذكرته "آس"، فإن لونين لديه نسبة تصديات أعلى بكثير (86%) من منافسه كيبا (77%)، كما يمتاز في الكرات العالية ويتألق في تحركاته محققًا معدل نجاح مذهلا يصل إلى 95% في التمريرات القصيرة، و80% في التمريرات الطويلة.
وكانت "آس" أشارت مؤخرًا إلى أن ريال مدريد يدرس بشكل كبير عدم تفعيل بند شراء عقد كيبا من تشيلسي.
وأشار التقرير إلى أنّ إدارة ريال مدريد ليست مُقتنعة تمامًا بإمكانات كيبا وقدراته على التصديات الهوائية، وسيطرته داخل منطقة الجزاء؛ إذ لا يوجد اقتناع تام به رغم قيامه بعدد من التصديات الجيدة.