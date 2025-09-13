قرار حاسم من عماد النحاس بشأن مشاركة إمام عاشور أمام إنبي

اتّخذ عماد النحاس، المدير الفني المؤقت للأهلي، قراراً حاسماً بشأن مشاركة لاعبه إمام عاشور في مباراة إنبي التي تقام غداً الأحد في الجولة السادسة للدوري المصري.

ولم يشارك إمام عاشور في أي مباراة هذا الموسم مع الأهلي بعد إصابته بكسر في الترقوة خلال مباراة إنتر ميامي الأمريكي يوم 14 يونيو الماضي بافتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

وعاد إمام عاشور إلى تدريبات الأهلي بعد غياب وشارك بكامل جاهزيته، وقرر عماد النحاس استدعاءه لقائمة الفريق لأول مرة هذا الموسم.

وبحسب مصادر مطلعة فإن النحاس استقر على منح عاشور دقائق لعب في مباراة إنبي ولكنه على الأرجح لن يشارك أساسياً في اللقاء.

وضمت قائمة الأهلي كلاً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد سيحا.

الدفاع: ياسين مرعي – أحمد رمضان "بيكهام" – مصطفى العش – محمد هاني – أحمد نبيل "كوكا".

الوسط: مروان عطية – أليو ديانغ - محمد علي بن رمضان - أحمد رضا - محمود حسن "تريزيجيه" – حسين الشحات – محمد مجدي "أفشة" – أشرف بن شرقي –أحمد سيد "زيزو" – طاهر محمد طاهر – إمام عاشور.

الهجوم: محمد شريف – نيتس جراديشار.