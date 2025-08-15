مواجهات نارية.. ملخص ونتائج قرعة دوري أبطال آسيا 2 بمشاركة النصر السعودي

أجريت مراسم قرعة بطولة دوري أبطال آسيا 2، اليوم الجمعة، بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وتشهد البطولة مشاركة 32 فريقاً تمثل 22 اتحاداً محلياً، وسبق لفريق وحيد التتويج بلقب تلك البطولة وهو المحرق البحريني.

وستقام المنافسات بنظام الدوري من مرحلتين ذهاباً وإياباً اعتباراً من 16 سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن يسدل الستار على مرحلة المجموعات بتاريخ 24 ديسمبر المقبل ثم تقام منافسات ثمن النهائي في الفترة بين 10 إلى 19 فبراير المقبل بينما حدد الاتحاد الآسيوي منافسات ربع النهائي في الفترة بين 3 إلى 12 مارس المقبل.

وتقام منافسات نصف النهائي في الفترة بين 7 إلى 15 أبريل بينما تقام المباراة النهائية يوم 16 مايو المقبل.

ملخص القرعة

محمود عبد الرحمن نجم المحرق البحريني الأسبق يشارك في مراسم سحب القرعة

الأندية المشاركة في القرعة

نتائج قرعة قسم الغرب:

المجموعة الأولى: الوصل الإماراتي - الاستقلال الإيراني - المحرق البحريني - الوحدات الأردني.

المجموعة الثانية: الأهلي القطري - أندغون الأوزبكي - أركداغ التركماني - الخالدية البحريني.

المجموعة الثالثة: سباهان الإيراني - الحسين إربد الأردني - موهون باغان الهندي - أهال التركماني.

المجموعة الرابعة: النصر السعودي - الزوراء العراقي - الاستقلال الطاجيكي - غوا الهندي.

نتائج قرعة قسم الشرق:

المجموعة الأولى: بكين إف سي الصيني- ماكارتور الأسترالي - تاي بو من هونغ كونغ - كونغ إن من هانوي.

المجموعة الثانية: غامبا أوساكا الياباني - نام دين الفيتنامي - راكتبوري التايلاندي - إيسترن إف سي الصيني.

المجموعة الثالثة: بانكوك يونايتد التايلاندي - سيلانغور الماليزي - ليون سيتي السنغافوري - بيرسيب الإندونيسي.

المجموعة الرابعة: بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي - باتوم يونايتد التايلاندي - كايا الفلبيني - تامبينز السنغافوري.