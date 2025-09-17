ناد مفاجئ يفاوض جوزيه مورينيو

كتب – نور الدين ميفراني

أقيل المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو مؤخرًا من تدريب فريق فنربخشة التركي بعد الفشل في التأهل لمرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وأصبح المدرب الملقب بـ"السبيسيال وان" حرًّا في التعاقد مع أي فريق جديد يريده، لكنه حاليًّا في فترة راحة والشائعات تطارده بشأن ناديه المقبل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ريكورد" البرتغالية، فإن نادي بنفيكا يفكر في التعاقد مع المدرب البرتغالي خلفًا لمواطنه برونو لاجي، الذي تسلم مقاليد الفريق منذ سبتمبر 2024.

وقاد مورينيو بنفيكا في بداية مسيرته التدريبية عام 2000 لمدة 11 مباراة، 9 منها في الدوري البرتغالي، وحقق خلالها 6 انتصارات و3 تعادلات وهزيمتين وغادر في ديسمبر 2000.

وحصل المدرب البرتغالي على نحو 115 مليون يورو فقط من خلال تعويضات عن الإقالة من الأندية التي دربها ولم يكمل مهمته، وهي تشيلسي (مرتين)، وريال مدريد ومانشستر يونايتد وتوتنهام وفنربخشة، بينما لم يقل من فريقين وهما بورتو وإنتر ميلان.

كما ترشحه تقارير إعلامية للعودة لنادي إنتر ميلان بعد البداية السيئة هذا الموسم برفقة المدرب كيفو الذي دربه سابقًا جوزيه مورينيو في الفريق الإيطالي حين كان لاعبًا.

ومؤخرًا نال مورينيو تكريمًا رائعًا في ملعب ناديه السابق بورتو، بعد أسابيع من إقالته من تدريب فنربخشة.

وكان مورينيو ضيف شرف ملعب "دراغاو"، الذي شهد تحقيقه إنجازات تاريخية مع بورتو لمدة عامين ونصف العام، بعد أن حضر مباراة ضد ناسيونال بالدوري البرتغالي، السبت الماضي.

وبمجرد الإعلان عن وجود مورينيو في الملعب، وقف جمهور بورتو للتصفيق بحرارة تحية للمدرب المخضرم، والذي رد التحية من المقصورة، وبث النادي فيديو مؤثرًا لأبرز لقطاته مع الفريق الأزرق عبر شاشة عملاقة بالملعب.

يقضي مورينيو عطلة الآن في انتظار تحديد وجهته القادمة، وربما يدفعه عشق جمهور بورتو للعودة لتدريبه مستقبلًا.

ولم يُخف مورينيو رغبته في قيادة منتخب البرتغال بالمستقبل، كما رحب سابقًا بالعمل في الدوري السعودي.