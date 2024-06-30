ديشامب يثير غضب نجم ريال مدريد قبل مواجهة فرنسا وبلجيكا

قال إدورادو كامافينغا لاعب خط وسط منتخب فرنسا إنه ليس سعيدا بعدم مشاركته أساسيا في مباريات منتخب بلاده في كأس أمم أوروبا 2024 في الدور الأول، مبديا أمله أن يمنحه مدربه ديدييه ديشامب وقتا أكبر في المباريات المقبلة لليورو.

وأضاف كامافينغا نجم ريال مدريد، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، قبل مواجهة فرنسا وبلجيكا في ثمن النهائي: "هذه ليست نتيجة إيجابية بالنسبة لي، أنني لا ألعب كثيرا هو أمر لا يجعلني بالضرورة أشعر بالسعادة والرضى لكنني أعلم أن وقتي سيأتي يوما أو آخر".

وتحول اللاعب البالغ من العمر 21 عاما من صاحب دور قيادي في فوز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم إلى لاعب بديل في بطولة أوروبا للأمم مع منتخب الديكة الذي خاض معه مونديال 2022 ووصل للنهائي في أول مسابقة كروية كبرى يخوضها.

واعترف كامافينغا بأنه لم يكن من السهل أن تقتصر مهمته على دور البديل في "يورو 2024" في ألمانيا، بعد أن كان أساسيا في ريال مدريد عندما فاز بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

وخلال 3 مباريات خاضها المنتخب الفرنسي في كأس أوروبا 2024، خاض كامافينغا 48 دقيقة فقط، وشارك بشكل محدود أمام النمسا وبولندا في دور المجموعات، فيما تغيب عن مواجهة هولندا في الجولة الثانية آنذاك.

لكن النجم القادم بقوة في ريال مدريد، عاد بالذاكرة إلى مسيرته مع منتخب بلاده في مونديال 2022، حينما بلغ الدور النهائي، ليقول: "يجب أن أكون مستعدا، كما حدث في كأس العالم عندما طلب مني المدرب المشاركة في المباراة النهائية أمام الأرجنتين، لا بد أن أكون جاهزا أثناء التدريب".

وستواجه فرنسا، التي فشلت بشكل مفاجئ في إنهاء دور المجموعات في الصدارة، بلجيكا حيث سيلعب زميل كامافينغا السابق في رين الفرنسي جيريمي دوكو ضده في مباراة دور الستة عشر في دوسلدورف بعد غد الإثنين.

ولا يزال من المتوقع أن يبقى كامافينغا على مقاعد البدلاء حتى إذا أجرى مدرب فرنسا ديدييه ديشان عدة تغييرات خصوصا في ظل وفرة الخيارات أمام مدرب منتخب الديكة في خط وسط الميدان.