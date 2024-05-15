سان جيرمان يتراجع عن تعنّته تجاه "صفقة برشلونة"

سيمونز، البالغ من العمر 21 عامًا، يقضي الموسم الحالي معارًا لصفوف لايبزيغ الألماني من باريس سان جيرمان، ويقدم أداءً جيدًا جدًّا.

ويرغب برشلونة في الانقضاض على اللاعب، إلّا أن باريس سان جيرمان في وقت سابق، كان ممانعًا من إتمام تلك الصفقة، ويصر على عودة اللاعب إلى صفوفه مجددًا أو البقاء في ألمانيا.

ولكن نادي باريس بدأ في التراجع عن تمسكه باللاعب، حيث نشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" تقريرًا قالت فيه إن إدارة باريس سان جيرمان أجرت اتصالات مع وكلاء تشافي سيمونز المعار إلى لايبزيغ للتأكيد على عدم نيتهم ​​بيعه بصفقة دائمة هذا الصيف.

وأضافت: "إذا كان اللاعب لا يرغب في العودة إلى باريس فمن الممكن أن تتم إعارته من جديد، وهو الخيار الأكثر ترجيحًا حاليًا، خاصة مع اهتمام برشلونة بضمه في الصيف".

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب سيتمكن من اختيار ناديه المقبل عن طريق الرحيل بنظام الإعارة، لذلك من الممكن أن يختار الانضمام إلى برشلونة، لأنه منفتح للعودة إلى الفريق الكتالوني.

واختتمت: "من المتوقع أن يتم حسم مصيره خلال الأيام المقبلة".