حل الدوري الإنجليزي الممتاز في صدارة ترتيب أكثر دوريات كرة القدم في العالم إنفاقا على صفقات انتقالات اللاعبين خلال الصيف الجاري، وفق ما كشفته تقارير إخبارية.

وخلال شهري يوليو الماضي وأغسطس الجاري، شهدت سوق انتقالات اللاعبين الصيفية لموسم 2024 ـ 2025 حركة كبيرة، وحجم إنفاق ضخم كان للدوري الإنجليزي كالعادة نصيب الأسد فيه وذلك بسيطرته على عدد الصفقات فضلا على إجمالي المبالغ التي دفعتها الأندية الإنجليزية.

ووفقا لتقرير نشره موقع "بي بي سي" (BBC)، حافظت أندية "البريمرليغ" على الفارق الكبير الذي يفصلها، كل موسم عن الدوريات الأربعة الكبرى الأخرى وهي الإسباني والألماني والإيطالي والفرنسي.

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وحتى 25 أغسطس الجاري، أي قبل أسبوع واحد على غلق سوق تنقلات اللاعبين الصيفية، أنفقت أندية الدوريات الخمس الكبري 2.63 مليار يورو على صفقات اللاعبين.

ويتصدر الدوري الإنجليزي 1,77 مليار يورو على صفقات الانتقالات الجديدة لتحتل المركز الأول في إجمالي كلفة صفقات اللاعبين قبل الموسم الجديد، فيما يأتي نادي تشيلسي في المركز الأول كأكثر أندية البريمرليغ إنفاقا بإجمالي مبلغ يناهز 292 مليون يورو من بينها 53 مليونا للبرتغالي جواو فليكس.

كما أنفق مانشستر يونايتد 165 مليون يورو من بينها 42 مليونا للاعبه الهولندي الجديد جوشوا زيركزي.

ويأتي الدوري الإيطالي في المركز الثاني في تريب قيمة الصفقات خلال الميركاتو الصيفي الحالي (728 مليون يورو) أمام الدوري الفرنسي بإجمالي إنفاق وصل 624 مليون يورو.

وأنفقت أندية الدوري الألماني 545 مليون يورو على صفقات صيف 2024، لتحتل المركز الرابع، فيما كانت المفاجأة أن الدوري الإسباني الذي ضم المهاجم الأكثر شهرة، وهو الفرنسي كيليان مبابي، حل في المركز الخامس بإجمالي نفقات قدّر بـ 513 مليون يورو.

أما على مستوى عدد الصفقات فقد حل الدوري الألماني في المقدمة بنحو 135 صفقة، أمام الدوري الإيطالي في المركز الثاني بنحو 115 صفقة.

ووقعت أندية الدوري الإنجليزي نفس عدد الصفقات التي وقعتها أندية الدوري الإسباني (كلاهما 105)، في حين كان عدد صفقات الدوري الفرنسي 78 صفقة.

وتنتهي يوم الجمعة المقبل آجال انتقالات اللاعبين الصيفية في الدوريات الأوروبية.